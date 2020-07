Stiri pe aceeasi tema

- Romania a trecut de pragul de 35.000 de imbolnaviri cu noul coronavirus. De la ultima informare transmisa de Grupul de Comunicare Strategica, au fost inregistrate alte 777 noi cazuri de imbolnavire. Dintre persoanele confirmate pozitiv, 24.335 au fost externate, dintre care 22.189 de pacienți vindecați…

- Pana astazi, 16 iulie, pe teritoriul Romaniei, au fost confirmate 35.003 cazuri de persoane infectate cu noul coronavirus (COVID – 19). Dintre persoanele confirmate pozitiv, 24.335 au fost externate, dintre care 22.189 de pacienți vindecați și 2.146 de pacienți asimptomatici, externați la 10 zile dupa…

- Pana astazi, pe teritoriul Romaniei au fost confirmate 35.003 cazuri de persoane infectate cu noul coronavirus, a anuntat Grupul de Comunicare Strategica in bilantul oficial din 16 iulie. Dintre persoanele confirmate pozitiv, 24.335 au fost externate, dintre care 22.189 de pacienți vindecați și 2.146…

- Numarul total de cazuri confirmate COVID-19 in Romania a ajuns la 35.003, potrivit datelor transmise joi, 16 iulie, de Grupul de Comunicare Strategica. Sunt 777 de cazuri noi, depistate in ultimele 24 de ore, dupa efectuarea a 19.17 de teste. Vezi și ALBA: 7 infectari noi, in ultimele 24 de ore. Cate…

- 614 cazuri noi de imbolnavire cu COVID-19 au fost inregistrate astazi in Romania. Astfel, pana astazi, 9 iulie, pe teritoriul Romaniei, au fost confirmate 30.789 de cazuri de persoane infectate cu noul coronavirus. Dintre persoanele confirmate pozitiv, 22.

- Romanii s-au relaxat in fața pericolul infectarii cu noul coronavirus, masurile de protecție s-au respectat și nu prea, așa ca in acest moment Romania trece prin ceea ce poate fi considerat al doilea val de infectare.

- 345 de noi imbolnaviri cu coronavirus in 24 de ore s-au inregistrat in Romania ieri, 17 iunie, ceea ce reprezinta cel mai mare numar de cazuri din ultimele șase saptamani.La ora 13:00, Grupul de Comunicare Strategica va prezenta bilanțul actualizat al numarului total de cazuri de COVID-19, numarul de…

- CHIȘINAU, 19 apr – Sputnik. Ministerul sanatații anunța ca duminica, 19 aprilie, au fost inregistrate 145 cazuri noi de infecție cu noul Coronavirus, dupa procesarea a 640 probe investigate. Dintre acestea 142 cazuri cu transmitere locala si trei de import. © Sputnik / Илья ПиталевRomania: 328 de…