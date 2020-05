Stiri pe aceeasi tema

- Mulți copii de varsta mea au descoperit in aceasta perioada de carantina ca a avea foarte mult timp liber poate fi foarte plictisitor. Ce sa faca toata ziua in casa un copil de clasa a VII-a, plin de energie? Totuși, daca ești și puțin explorator și ai și puțina imaginație, poți gasi ușor soluții la…

- * Nici pana astazi, platformele si ghenele de gunoi nu au fost dezinfectate, nu au vazut vreun gram de clor. Canalizarile sunt infundate si toata mizeria balteste, iar mirosurile au devenit insuportabile, mai ales ca temperaturile sunt peste media acestei perioade. „Cautatorii de omori” isi continua…

- In ultimul weekend al lunii mai are loc in orașul Darmanești, ,,Open Air Blues In The Garden Festival”, primul festival internațional de blues din județul Bacau, un eveniment marca ,,Fabricat in Darmanești” și organizat de Asociația ,,Sunetul Munților”, impreuna cu Primaria și Consiliul Local Darmanești.…

- Guvernul liberal, deși interimar, da lovitura de grație micilor crescatori de porci din Romania, interzicandu-le pur și simplu sa mai creasca suinele in propriile gospodarii. Consider ca decizia respectiva, una fara precedent in istoria Romaniei, este total aberanta și reprezinta suprimarea veniturilor…

- Astazi, in Sala Mare a Prefecturii, a fost semnat contractul pentru lucrarile la drumul județean DJ 119 care leaga localitațile Faraoani și Nicolae Balcescu. La eveniment au participat președintele Consiliului Județean Bacau, Sorin Brașoveanu, impreuna cu directorul Serviciului Public Judetean de Drumuri,…

- Cand suntem in preajma unei premoniții? ,,Atunci cand Destinul se atașeaza atat de mult de tine, incat iti sufla tainic urmatoarea mutare”, zice un impatimit al aforisticii, C. Ardeleanu. O știința a decodarii premonițiilor – care n-ar avea nimic in comun cu ghiocul babei Omida – ar fi prevenit multe…

- Dintre cele cateva zeci de coroane pe care le-am vazut (si fotografiat) in capela din incinta Manastirii Samurcasesti, judetul Ilfov, la inmormantarea acad. Constantin Dimoftache-Zeletin, mi-a atras atentia una care preamarea momentul C. D.-Zeletin in cultura si stiinta romaneasca. Cu adevarat spiritul…

- Un nume precum Octavian Goga te obliga sa excelezi. Daca nu la poezie, atunci la …proza karate-ului. Bacauanul Octavian Goga s-a conformat, reușind o performanța demna de toata lauda. Astfel, reprezentantul clubului Pas cu Pas a…ținut pasul cu rezonanța numelui sau, incununandu-se campion european de…