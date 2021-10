Stiri pe aceeasi tema

- Inotatorul australian Kyle Chalmers a stabilit vineri un nou record mondial in proba de 100 m liber in bazin scurt, cu prilejul concursului de Cupa Mondiala de la Kazan (Rusia), care fusese stabilit in 2008 de francezul Amaury Leveaux, transmite AFP, citat de agerpres. Chalmers, vicecampion olimpic…

- Inotatorul Robert Glinta a declarat, vineri, inaintea Campionatelor Europene in bazin scurt, programate in perioada 2-7 noiembrie la Kazan (Rusia), ca se gandeste din nou la castigarea unei medalii dupa ce la ultimele doua editii a reusit sa obtina bronzul in proba de 100 de metri spate, conform…

- Peste mai putin de trei saptamani, in orașul rusesc Kazan, se va da startul intrecerilor Campionatului European de inot in bazin scurt (25 m) pentru seniori. Organizat in perioada 2-7 noiembrie 2021, Campionatul European de inot in bazin scurt (25 m) va reuni 700 de sportivi din 50 de țari, printre…

- Robert Glința a incheiat, vineri, proba de 50 de metri spate (bazin de 25 de metri) cu timpul de 23,03 secunde și a stabilit astfel un nou record național, potrivit News.ro, care citeaza un anunț al clubului Dinamo.Sportivul a inregistrat acest timp in cadrul circuitului International Swimming League…

- Echipa Frantei a reusit sa cucereasca in premiera titlul olimpic la handbal feminin, dupa ce a dispus cu 30-25 de formatia Rusiei, duminica, in finala JO de la Tokyo. "Les Bleues" si-au luat cu aceasta ocazie revansa in fata rusoaicelor, care le-au invins in finala Jocurilor de la Rio (2016), oferind…

- Australia a castigat medaliile de aur in proba feminina de stafeta 4x100 m mixt, la Jocurile Olimpice de la Tokyo, devansand in finala SUA si Canada. Stafeta australiana a fost inregistrata cu timpul de 3 min 51 sec 60/100 (nou record olimpic), americancele au incheiat in 3 min 51 sec…

- Inotatorul american Robert Finke, in varsta de 21 de ani, a cucerit, duminica, titlul in proba de 1.500 m liber, la Jocurile Olimpice de la Tokyo, dupa ce produsese deja o surpriza prin victoria de la 800 m. Foto: (c) JOE GIDDENS/EPA Finke s-a impus cu timpul de 14 min 39 sec 65/100, dominandu-i pe…