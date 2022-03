Nou record mondial: Cristiano Ronaldo a devenit cel mai bun marcator din istoria fotbalului

Stiri pe aceeasi tema

Portughezul Cristiano Ronaldo a inscris doua goluri pentru Manchester United in meciul de pe teren propriu cu Tottenham, in curs de desfasurare, si a devenit cel mai bun marcator all-time din fotbalul mondial, cu un total de 806 reusite, potrivit news.ro.Ronaldo a marcat in minutele 12 si 38. In…

Atacantul francez Karim Benzema, autorul unui hat-trick impotriva formatiei Paris Saint-Germain (3-1), miercuri seara, in mansa secunda a optimilor de finala ale Ligii Campionilor, l-a depasit pe legendarul fotbalist hispano-argentinian Alfredo Di Stefano, devenind al treilea marcator din toate timpurile…

Francezul Arthur Guerin-Boeri a inotat 105 metri sub gheata si fara combinezon, marti in Canada, stabilind cu aceasta ocazie un record mondial, informeaza cotidianul L'Equipe, potrivit Agerpres.

Emisiile globale de dioxid de carbon (CO2) asociate productiei de energie au atins anul trecut cel mai inalt nivel inregistrat vreodata pe fondul revenirii economiilor dupa pandemia de coronavirus si cresterea utilizarii carbunelui, a anuntat marti Agentia Internationala a Energiei (International…

Irlandezul Frank O'Farrell, care a fost antrenorul echipei engleze de fotbal Manchester United in 1971-1972, a decedat la varsta de 94 de ani, a anuntat, luni, clubul, citat de Reuters.

Razboiul dintre Rusia și Ucraina duce prețurile la combustibili la cote record. In cinci zile, in Germania, prețul benzinei a crescut cu aproape 14 cenți pe litru, iar motorina chiar cu aproape 23 de cenți. In unele stații, prețurile au sarit de 2 euro/litru și nu exista semne de relaxare.

Viitorul lui Cristiano Ronaldo la Manchester United este incert, un trio redutabil de cluburi europene de top fiind interesate de serviciile sale daca portughezul va parasi Old Trafford, susține publicația britanica The Sun, relateaza Mediafax.

Piata RCA a ajuns la un nivel record al primelor brute subscrise in 2021, respectiv 5,93 mld. lei, consemnand cel mai mare avans din ultimii 11 ani, de 49,4% fata de anul 2020, potrivit datelor preliminare ale ASF.