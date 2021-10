Stiri pe aceeasi tema

- Un numar de 41.566 doze de vaccin Pfizer, Moderna, AstraZeneca si Johnson & Johnson au fost administrate in ultimele 24 de ore, dintre care 22.629 reprezinta prima doza, 4.727 - doza a doua si 14.

- Un numar de 67.853 de doze de vaccin Pfizer, Moderna, AstraZeneca si Johnson & Johnson au fost administrate in ultimele 24 de ore, dintre care 34.944 reprezinta prima doza, 5.736 – doza a doua si 27.173 – doza a treia, a informat, joi, Comitetul national de coordonare a activitatilor privind vaccinarea…

- Un numar de 60.126 doze de vaccin Pfizer, Moderna, AstraZeneca si Johnson & Johnson au fost administrate in ultimele 24 de ore, dintre care 29.544 reprezinta prima doza, 5.249 – doza a doua si 25.333 – doza a treia, a informat, miercuri, Comitetul national de coordonare a activitatilor privind vaccinarea…

- Un numar de 58.409 doze de vaccin Pfizer, Moderna, AstraZeneca si Johnson & Johnson au fost administrate in ultimele 24 de ore, dintre care 27.548 reprezinta prima doza, 5.026 – doza a doua si 25.835 – doza a treia, a informat, marti, Comitetul national de coordonare a activitatilor privind vaccinarea…

- Comitetul National de Coordonare a Activitatilor privind Vaccinarea impotriva COVID-19 (CNCAV) a anuntat, luni, ca aproape 18.000 de persoane au fost vaccinate in ultimele 24 de ore, iar peste 15.600 dintre acestea au primit prima doza de ser. Potrivit CNCAV, 17.986 de persoane au fost vaccinate in…

- Pana in 5 august, in județul Brașov, au fost distribuite centrelor de vaccinare și medicilor de familie, 335.410 de doze de vaccin anti-COVID-19, dintre care 316.965 au fost administrate populației. Instituția Prefectului-Județul Brașov informeaza ca, potrivit datelor centralizate de Direcția de Sanatate…

- 15.606 persoane au primit vaccinul impotriva Covid-19 in ultimele 24 de ore, potrivit datelor prezentate miercuri, 28 iulie, de Comitetul Național de Vaccinare (CNCAV). Numarul este in ușoara scadere fața de ziua precedenta cand au fost vaccinate 15.904 persoane.Dintre cei vaccinați in ultimele 24 de…

- Doar 7.987 de persoane au fost vaccinate in ultimele 24 de ore, arata datele publicate duminica, 25 iulie, de Comitetul Național de Vaccinare (CNCAV). Este cel mai slab bilanț din 3 ianuarie incoace. Atunci au fost imunizate la COVID 354 de persoane.Un bilanț aproape de cel de astazi a fost raportat…