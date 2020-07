Stiri pe aceeasi tema

- Superstarul argentinian Lionel Messi, capitanul echipei de fotbal FC Barcelona, care s-a impus cu 5-0 pe terenul lui Alaves, duminica, in ultimul sau meci al sezonului din La Liga, a afirmat dupa meci ca "recompensele si obiectivele personale sunt secundare", dupa ce si-a adjudecat al patrulea titlu…

- FC Barcelona s-a impus cu un zdrobitor 5-0 pe terenul lui Alaves, duminica, in ultimul sau meci al sezonului in La Liga, la trei zile dupa ce catalanii au pierdut orice speranta la castigarea campionatului. In acest prolog al etapei a 38-a, golurile au fost inscrise de Ansu Fati (minutul 24), Lionel…

- Echipa spaniola de fotbal Deportivo Alaves, ocupanta locului 15 in La Liga, l-a concediat pe antrenorul Asier Garitano (50 ani), a anuntat, duminica, gruparea basca, citata de AFP. "In fata situatiei generate de ultimele rezultate sportive, Deportivo Alaves a luat decizia de a trece la concedierea antrenorului…

- Ziarul Unirea Paul Voicu, dupa inundațiile din Alba Iulia: „Avem deja identificate zonele problematice și vom plasa aceste neajunsuri in fruntea listei” Intr-o postare pe pagina proprie de pe o rețea de socializare, viceprimarul cu atribuții de primar al municipiului Alba Iulia , Paul Voicu a vorbit…

- Zinedine Zidane, antrenorul echipei de fotbal Real Madrid, a afirmat ca nu doreste ca starul argentinian Lionel Messi sa plece de la rivala FC Barcelona in 2021, cand ii expira contractul cu clubul catalan, pe care nu mai doreste sa-l prelungeasca, conform presei spaniole, citata de AFP. …

- FC Barcelona a invins-o pe Leganes cu scorul de 2-0, marti seara, pe teren propriu, intr-o partida din etapa a 29-a a campionatului de fotbal al Spaniei si s-a desprins pentru moment de rivala Real Madrid. Scorul a fost deschis de tanarul Ansu Fati, chiar inainte de pauza (min. 42), cu…

- Starul Lionel Messi a revenit sambata la antrenamentul echipei FC Barcelona, dar a efectuat o pregatire individuala, separat de colegii sai, relateaza DPA. Messi nu a participat la antrenamentele de miercuri si vineri, iar FC Barcelona a precizat ca argentinianul are o contractura musculara usoara la…

- Atacantul argentinian Lionel Messi (FC Barcelona) a marcat pe 37 dintre cele 42 de terenuri din La Liga pe care a jucat de la debutul sau in liga spaniola in urma cu 15 ani - pe 16 octombrie 2004 pe stadionul Olimpic Lluis Companys contra lui Espanyol -, deci un procent de 88 la suta din stadioanele…