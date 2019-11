Dupa ce cu doua weekend-uri in urma sportivii de la Adamas au reușit sa obțina rezultate de excepție in trei competiții naționale și internaționale (17 trofee și 45 de medalii), la sfarșitul saptamanii trecute, dansatorii sportivi bacauani și-au aratat din nou valoarea. De aceasta data la sud de Dunare, la International Open Ruse 2019 din […] Articolul Nou record de trofee internaționale pentru Adamas Bacau apare prima data in Deșteptarea- Ziarul Bacaului .