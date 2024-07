Nou record de temperatură. Luna iunie 2024, cea mai caldă din istorie Luna iunie 2024 a stabilit un nou record de temperatura, fiind cea mai calda luna iunie inregistrata vreodata la nivel global, conform anunțului facut luni de monitorul climatic al Uniunii Europene. Continua astfel o serie de temperaturi exceptionale care, potrivit unor oameni de stiinta, fac ca anul 2024 sa fie pe cale de a deveni […] The post Nou record de temperatura. Luna iunie 2024, cea mai calda din istorie appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro . Citeste articolul mai departe pe sursazilei.ro…

Sursa articol si foto: sursazilei.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Acest record vine dupa o serie impresionanta de 13 luni consecutive in care fiecare luna și-a depașit propriul record de temperatura, incepand din iunie 2023.Carlo Buontempo, directorul Serviciului Copernicus pentru Schimbari Climatice (C3S), a subliniat ca aceste temperaturi record nu sunt o simpla…

- Cațiva elevi au reușit sa intre cu telefoanele la examenul de Bacalaureat 2024, insa au fost dați de gol de un mesaj RO-Alert trimis de ISU. Absolventii de clasa a XII-a au sustinut marți, 2 iulie, proba obligatorie a examenul de Bacalaureat 2024- Matematica și Istorie, in funcție de profil. In timpul…

- Romania se afla pe locul 25 din cele 27 de state ale Uniunii Europene intr-un clasament al prosperitații, realizat de grupul bancar Erste și care ia in calcul parametri economici și de dezvoltare sociala. Pe primele trei locuri din UE sunt Suedia, Irlanda și Danemarca. Statele de pe ultimele doua locuri…

- Compania Municipala Termoenergetica Bucuresti (CMTEB) S.A. anunta, marti, lucrari de inlocuire si de reparatii pe conductele retelei termice primare, in zone din sectoarele 1, 2, 3 si 6 ale Capitalei. Apa calda va fi sistata in sute de blocuri in urmatoarele zile. Potrivit companiei se fac mai multe…

- Primarul Capitalei, Nicusor Dan, susține ca in urmatorii patru ani principalele probleme in ceea ce priveste asigurarea caldurii si a apei calde in reteaua centralizata din oras vor fi rezolvate. ”Da, da, se rezolva. In administratia precedenta a fost o medie cam de 17 kilometri pe an, noi am avut…

- Peste 560 de blocuri din Bucuresti nu au iar apa calda, din cauza unor avarii la reteaua de termoficare, anunta Termoenergetica. Este vorba, mai exact, de 565 din cinci sectoare ale Bucurestiului care au ramas fara apa calda. Cele mai afectate sunt sectoarele 2 si 1. „Termenul afișat (30 aprilie/1 mai)…

- ELCEN anunța o avarie majora in rețeaua de termoficare operata de Termoenergetica. CET București Vest a fost indisponibilizata, iar CET Grozavești nu mai furnizeaza apa de adaos. Centrala nu poate fi repornita. ”Avarie majora in reteaua de termoficare operata de Termoenergetica. CET Bucuresti Vest indisponibilizata.…

- Temperatura din Yuanyang, din sud-estul provinciei Yunnan, China, a depașit, duminica, 43 de grade Celsius, doborand astfel recordul de caldura pentru aceasta perioada a anului, in China. CHINESE CLIMATIC HISTORY REWRITTEN43.1C today at Yuanyang it s the highest temperature ever recorded in China…