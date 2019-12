Stiri pe aceeasi tema

- Capitala rusa a inregistrat miercuri un nou record de caldura, iar absenta zapezii, fenomen neobisnuit pentru aceasta perioada a anului, i-a constrans pe moscoviti sa renunte la schi fond si la patinoarele in aer liber, ramase inchise, intr-un final de an in care vegetatia locala nu isi mai respecta…

- VREME anormal de calda pentru aceasta perioada a anului. Ce prognoza fac meteorologii pentru Craciun si Anul Nou. In urmatoarele zile, vremea va fi mai calda decat in mod obisnuit de Craciun, la nivelul intregii tari, iar ninsorile vor fi prezente doar la altitudini de peste 1.800 de metri, a declarat…

- La Balea Lac stratul de zapada are deja 40 de centimetri. Gerul pune stapanire pe toata tara. Temperaturile vor cobori inclusiv in Capitala pana la minus 8 grade. Deja, in mijlocul tarii, s-au inregistrat minus 12 grade Celsius.

- Vremea va fi inchisa, iar meteorologii anunța pentru azi ploi, lapovița și ninsori in majoritatea zonelor țarii, potrivit Antena 3. Temperaturile vor fi normale pentru aceasta perioada și se vor incadra intre -5 și 5 grade.In regiunile din vestul, nordul si centrul tarii, vremea va fi inchisa, iar aria…

- Valul de aer polar, care vine din estul Europei, a adus iarna in tara noastra. Au scazut brusc temperaturile pana la valori negative de -5 grade Celsius și ninge in multe zone din tara. Aerul rece se resimte deja si in Capitala, unde temperaturile au coborat pana la zero grade. Ba chiar ar putea cadea…

- ■ aceasta a fost cea mai mare temperatura inregistrata in Neamt pe 6 noiembrie 2019 ■ si pe Ceahlau au fost valori termice pozitive, 7,2 grade Celsius ■ in week-end ne putem astepta la o maxima peste media perioadei, in jur de 18 grade ■ Luna octombrie a acestui an a fost una din cele […] Articolul…

- Octombrie 2019 a fost cu 0.69 grade Celsius mai calda decat mediile inregistrate in perioada 1981-2010. In Europa, aceasta luna a fost cu 1.1 grade Celsius mai calda decat mediile din perioada mentionata anterior. Multe tari europene au avut parte de temperaturi peste medie pe perioada acestei luni,…