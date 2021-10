Stiri pe aceeasi tema

Au fost inregistrate 12.590 cazuri de COVID-19, in ultimele 24 de ore, potrivit datelor transmise sambata, 2 octombrie, de Grupul de Comunicare Strategica. Comparativ, cu o zi in urma erau raportate...

Au fost inregistrate 12.032 cazuri de COVID-19, in ultimele 24 de ore, potrivit datelor transmise joi, 30 septembrie, de Grupul de Comunicare Strategica. Comparativ, cu o zi in urma erau raportate...

- Bilant COVID-19 din 28 septembrie 2021, in Romania. Grupul de Comunicare Strategica a anuntat ca au fost inregistrate 11.049 noi cazuri de coronavirus. Pana astazi, 28 septembrie, pe teritoriul Romaniei au fost inregistrate 1.210.810 cazuri de infectare cu noul coronavirus (COVID – 19), dintre care…

- Grupul de Comunicare Strategica a raportat luni, 27 septembrie, 2.559 de noi infectari cu coronavirus in București, aproape jumatate din totalul raportat la nivel național. Este cel mai mare numar raportat de la debutul pandemiei in Capitala, precedentul varf fiind atins pe 25 martie cand au fost raportate…

- Bilant COVID-19 din 24 septembrie 2021, in Romania. Grupul de Comunicare Strategica a anuntat ca au fost inregistrate 7.116 noi cazuri de coronavirus. Pana astazi, 24 septembrie, pe teritoriul Romaniei au fost inregistrate 1.180.097 de cazuri de infectare cu noul coronavirus (COVID – 19), dintre care…

- Speranțele de incetinire a ritmului de creștere a cazurilor noi de COVID-19 sunt spulberate de datele oficiale prezentate de Grupul de Comunicare Strategica in saptamana precedenta. Saptamana 16-22 august a fost cea de-a șasea saptamana consecutiva de creștere a numarului de cazuri noi de…

- Grupul de Comunicare Strategica a anunțat ca in ultimele 24 de ore, in Romania, au fost inregistrate 271 de noi cazuri de coronavirus și un deces in ultimele 24 de ore. Pana astazi, 4 august, pe teritoriul Romaniei, au fost confirmate 1.083.982 cazuri de persoane infectate cu noul coronavirus (COVID…

- Pe teritoriul Romaniei au fost confirmate, pana ieri, 18 iulie, 1.081.632 de cazuri de persoane infectate cu noul coronavirus, dintre care 44 in ultimele 24 de ore.In jurul orei 13.00, Grupul de Comunicare Strategica va anunța bilanțul actualizat, cu noile cazuri de imbolnaviri, numarul de decese și…