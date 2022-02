Nou record de intervenții ale salvamontiștilor: 59 de oameni salvați, 24 au ajuns la spital Salvamontistii au inregistrat 57 de apeluri in doar 24 de ore, cele mai multe pentru Salvamont Caraș Severin-Muntele Mic, 59 de persoane fiind salvate. 24 dintre acestea au fost transportate la spital. In ultimele 24 de ore, la Dispeceratul National Salvamont s-au primit 57 apeluri prin care se solicita interventia de urgenta a salvamontistilor. Cele […] The post Nou record de intervenții ale salvamontiștilor: 59 de oameni salvați, 24 au ajuns la spital appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro . Citeste articolul mai departe pe sursazilei.ro…

Sursa articol si foto: sursazilei.ro

