- Romania a atins, sambata, un nou record de infectari cu coronavirus: 698 au fost raportate in ultimele 24 de ore, la 14.610 teste efectuate. Alți 24 de oameni au murit. EXCLUSIV Cate teste a facut fiecare județ de la inceputul crizei COVID-19. Patru județe nu testeaza nici acum deloc / Mai mult de o…

- In Romania, in ultimele 24 de ore au fost inregistrate 592 de noi cazuri de coronavirus. Cele mai multe infectari au fost inregistrate in București și in județele Argeș, Brașov și Prahova. In doua județe, situația s-a menținut constanta in ultimele 24 de ore.

- Pana astazi, 9 iulie, pe teritoriul Romaniei, au fost confirmate 30.789 de cazuri de persoane infectate cu noul coronavirus (COVID – 19). Dintre persoanele confirmate pozitiv, 22.574 au fost externate, dintre care 20.969 de pacienți vindecați și 1.605 de pacienți asimptomatici, externați la 10 zile…

- Autoritațile din Romania au anunțat, marți, 8 iulie, cel mai mare bilanț de infectari cu noul coronavirus de la inceputul pandemiei, respectiv 555 de cazuri noi in ultimele 24 de ore. Precedentul record s-a inregistrat in data de 11 aprilie, cand autoritațile au anunțat 523 de noi infectari. Al treilea…

- Autoritațile anunța ca au fost 3.335 de cazuri de infectare cu noul coronavirus in randul personalului sanitar, de la debutul epidemiei, ceea ce inseamna 11,4%. Cele mai multe decese in țara noastra au fost la persoane care sufereau de afecțiuni cardiovasculare – peste 65% din total.Potrivit…

- 250 de persoane au fost testate pozitiv la coronavirus in Romania, in ultimele 24 de ore, din doar 4.614 de teste. Cele mai multe cazuri de COVID-19 au fost inregistrate in Galați, Argeș, Gorj și Vrancea.

- Seful Departamentul pentru Situatii de Urgenta (DSU), Raed Arafat, a anuntat ca sunt in crestere cazuri active de Covid-19, in prezent fiind aproape 6.000, cele mai multe fiind usoare. El a precizat ca jumatate din cazurile de vineri au aparut in Bucuresti, Ilfov, Arges si Prahova. Arafat a afirmat…

- Autoritațile au transmis ca, pana azi, in Romania s-au confirmat peste 11.000 de cazuri de infectare cu noul coronavirus. Pana astazi, 26 aprilie, pe teritoriul Romaniei, au fost confirmate 11.036 de cazuri de persoane infectate cu virusul COVID – 19 (coronavirus). Dintre persoanele confirmate pozitiv,…