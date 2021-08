Stiri pe aceeasi tema

- Autoritatile din orasul Tokyo, gazda Jocurilor Olimpice de vara, au inregistrat cel mai mare numar de infectari zilnice cu noul coronavirus de la inceputul pandemiei, in contextul raspandirii rapide a variantei Delta, informeaza DPA. In capitala Japoniei au fost raportate miercuri un numar…

- Comitetul Olimpic Internațional a anunțat ca, in urma a 3.253 de de teste efectuate in perioada 23-25 iulie, au fost depistate șase noi cazuri de coronavirus care au legatura directa cu competiția sportiva, relateaza news.ro. In schimb, autoritațile japoneze au anunțat șapte cazuri Covid, dintre care…

- Autoritațile iraniene au anunțat, marți, un nou varf al cazurilor de COVID-19, la o zi dupa ce a fost instituita o saptamana de carantina in Teheran și in zonele din apropierea capitalei, potrivit AFP, citata de News.ro . In ultimele 24 de ore, in Iran au fost confirmate 27.444 de noi imbolnaviri și…

- Ultima testare Covid-19 efectuata in Romania de catre echipa naționala olimpica de fotbal masculin nu a relevat nici un caz pozitiv, intregul lot avand unda verde pentru deplasarea in Japonia. Delegația Romaniei va pleca joi dimineața spre Tokyo. Intregul lot, insoțit de echipa tehnica, va…

- Organizatorii Jocurilor Olimpice de la Tokyo au decis ca evenimentul sa aiba loc fara spectatori, dupa ce guvernul premierului Yoshihide Suga a anunțat joi ca reintroduce starea de urgența sanitara in Tokyo , pe fondul cresterii constante a numarului de cazuri de COVID-19, informeaza Reuters . Anuntul…

- Rusia a inregistrat vineri cel mai mare numar de decese zilnice legate de COVID-19 de la inceputul pandemiei – 679 – in condițiile in care țara se confrunta cu un nou val de imbolnaviri, pe care autoritațile il pun pe seama variantei Delta a coronavirusului, mult mai contagioasa. In 24 de ore, 23.218…

- Autoritatile din Moscova au anuntat duminica un numar record de decese din cauza coronavirusului, produse in ultimele 24 de ore, semnaland degradarea situatiei epidemiologice din Rusia, tara lovita de un val de infectari cu varianta Delta. Potrivit datelor oficiale, Moscova a inregistrat 144 de decese…

- Yoshihide Suga, prim-ministrul Japoniei, a declarat luni ca niciodata nu a pus Jocurile Olimpice pe primul loc. În aceeași zi, un sondaj a aratat ca 60% dintre japonezi vor ca Olimpiada sa fie anulata.Oficialii olimpici internaționali, organizatorii și chiar Yoshihide Suga au insistat…