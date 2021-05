Nou record de infectări Covid-19 în India: A fost atins un nou vârf al deceselor India a inregistrat, joi, un nou record al cazurilor de contaminari cu Covid-19. A fost raportat cel mai mare numar de cazuri zilnice de imbolnaviri. De asemenea, a fost atins un nou varf al deceselor asociate Covid-19. Potrivit The Guardian, India se confrunta in continuare cu un deficit de paturi și de instalații de oxigen. Miercuri, India a raportat 3.780 de decese asociate Covid-19, acesta fiind un nou record. De asemenea, au fost inregistrate 382.000 de cazuri de imbolnaviri in ultimele 24 de ore. Bilanțul de joi arata ca a fost inregistrat un nou record al deceselor zilnice, cu 3.980 de… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

