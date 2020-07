Stiri pe aceeasi tema

- In ultimele 24 de ore au fost confirmate 388 de cazuri noi de coronavirus, din 10.424 de teste efectuate. Bilanțul total al infecțiilor ajunge la 26.970. Conform datelor comunicate de Grupul de Comunicare Strategica, in acest moment in Romania mai sunt 5.178 de cazuri active. 20.141 de persoane infectate…

- In ultimele 24 de ore au fost confirmate 388 de cazuri noi de coronavirus, din 10.424 de teste efectuate. Bilanțul total al infecțiilor ajunge la 26.970. Conform datelor comunicate de Grupul de Comunicare Strategica, in acest moment in Romania mai sunt 5.178 de cazuri active. 20.141 de persoane infectate…

- Numarul imbolnavirilor cu COVID-19 a ajuns la 24.826 in Romania, potrivit datelor transmise miercuri, 24 iunie, de catre Grupul de Comunicare Strategica. Sunt 321 cazuri noi, in creștere din nou, fața de ultimele zile. Vezi ALBA: Patru cazuri noi de COVID, inregistrate in ultimele 24 de ore. Doua dintre…

- Numarul imbolnavirilor cu COVID-19 a ajuns la 23.730 in Romania, potrivit datelor transmise sambata, 20 iunie, de catre Grupul de Comunicare Strategica. Sunt 330 cazuri noi, raportate in ultimele 24 de ore. Vezi și ALBA: Doua cazuri noi de COVID-19, in ultimele 24 de ore. Numarul total al imbolnavirilor…

- Pana astazi, 28 mai, pe teritoriul Romaniei, au fost confirmate 18.791 de cazuri de persoane infectate cu noul coronavirus, anunța Grupul de Comunicare Strategica. Dintre persoanele confirmate pozitiv, 12.629 au fost declarate vindecate și externate. Totodata, pana acum, 1229 persoane diagnosticate…

- 13.05.2020 - Bilanțul imbolnavirilor cauzate de noul coronavirus a ajuns in Romania la 16.002 , in ultimele 24 de ore fiind inregistrate 224 de cazuri noi, potrivit datelor publicate miercuri de Grupul de Comunicare Strategica. Potrivit sursei citate, 7.961 de pacienți s-au vindecat. La Terapie Intensiva,…

- Grupul de Comunicare Strategica a anunțat miercuri, 6 mai, noul bilanț. Pana astazi, pe teritoriul Romaniei, au fost confirmate 14.107 de cazuri de persoane infectate cu virusul COVID – 19. Dintre acestea, 5.788 au fost declarate vindecate și externate.

- Bilantul mortilor de COVID-19 confirmati in prima zi de Paste ajunge la ora publicarii acestei stiri la 30 de cazuri, dupa ce Grupul de Comunicare Strategica a mai publicat datele referitoare la sase noi cazuri. In totla, in Romania s-au inregistrat, pana la aceasta ora, 451 de morti din cauza noului…