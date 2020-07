Stiri pe aceeasi tema

- Ziarul Unirea OFICIAL| NOU RECORD de infectari cu COVID-19! 994 cazuri noi de coronavirus in Romania. Bilanțul total ajunge la 39.133 de imbolnaviri Grupul de Comunicare Strategica a dat publicitații, marți, noul bilanț al pandemiei de coronavirus in Romania. Pana astazi, 21 iulie, pe teritoriul Romaniei,…

- Romania a trecut de pragul de 35.000 de imbolnaviri cu noul coronavirus. De la ultima informare transmisa de Grupul de Comunicare Strategica, au fost inregistrate alte 777 noi cazuri de imbolnavire. Dintre persoanele confirmate pozitiv, 24.335 au fost externate, dintre care 22.189 de pacienți vindecați…

- UPDATE: Numar record de noi cazuri de coronavirus, in Romania! Alte 777 de noi imbolnaviri au fost raportate joi in Romania, bilanțul ajungand la 35.003, potrivit datelor publicate de Grupul de Comunicare Strategica.

- UPDATE: Numar record de noi cazuri de coronavirus, in Romania! Alte 777 de noi imbolnaviri au fost raportate joi in Romania, bilanțul ajungand la 35.003 potrivit datelor publicate de Grupul de Comunicare Strategica.

- Grupul de Comunicare Strategica a anunțat, sambata, un nou record in ceea ce privește numarul de imbolnaviri. Astfel, in ultimele 24 de ore au fost inregistrate 698 de noi cazuri de COVID-19. Potrivit GCS, pana sambata, in Romania au fost confirmate 32.079 de cazuri de persoane infectate cu noul coronavirus…

- 345 de noi imbolnaviri cu coronavirus in 24 de ore s-au inregistrat in Romania ieri, 17 iunie, ceea ce reprezinta cel mai mare numar de cazuri din ultimele șase saptamani.La ora 13:00, Grupul de Comunicare Strategica va prezenta bilanțul actualizat al numarului total de cazuri de COVID-19, numarul de…

- Alte 145 de cazuri de persoane infectate cu noul coronavirus au fost inregistrate in Romania de la ultima informare, ajungandu-se la un total de 20.749 imbolnaviri, a anuntat, marti, Grupul de Comunicare Strategica. Dintre persoanele confirmate pozitiv, 14.910 au fost declarate vindecate si externate.…

- 119 cazuri de persoane infectate cu noul coronavirus au fost inregistrate in Romania de la ultima informare, ajungandu-se la un total de 19.517 imbolnaviri, a anuntat, marti, Grupul de Comunicare Strategica. Dintre persoanele confirmate pozitiv, 13.526 au fost declarate vindecate si externate. La terapie…