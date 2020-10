Stiri pe aceeasi tema

- Constanța a inregistrat joi record de noi cazuri in 24 de ore, dupa ce au fost pozitivate 122 de persoane. 2086 de noi cazuri de COVID-19 au fost depistate in Romania din 25.797 de teste prelucrate. 557 de pacienți sunt internați la Terapie Intensiva, iar alte 37 de decese au fost raportate. Cele mai…

- 2.158 de cazuri de COVID-19 au fost confirmate in ultimele 24 de ore in Romania, un record absolut de la inceputul pandemiei. Numarul de teste efectuate, in 24 de ore, a fost de 26.021, ceea ce face ca rata imbolnavirilor sa creasca la 8,29 la suta. In ultimele saptamani, mai mulți medici, intre care…

- Un epidemiolog francez, originar din Romania, a vorbit, intr-un interviu pentru „Adevarul”, despre pandemia la nivel european și mai ales despre situația in care se afla Romania, in ultimele luni. Epidemiologul Mircea Sofonea a analizat situația actuala și a vorbit despre viitoarele vaccinuri care urmeaza…

- Nelu Tataru, ministrul Sanatații, susține ca Romania n-ar fi inregistrat atatea cazuri de coronavirus daca oamenii și agenții economici respectau regulile de prevenție impotriva virusului SARS-COV-2 atunci cand au fost adoptate masurile de relaxare.

- Ministrul italian al Sanatatii, Roberto Speranza, a anuntat, vineri, ca a semnat un ordin care instituie carantina pentru persoanele care au calatorit in Romania si Bulgaria in ultimele 14 zile, decizie menita sa previna cresterea numarului de cazuri de COVID-19 importate, transmit agentiile Reuters…

- Ministrul italian al Sanatatii, Roberto Speranza, a anuntat vineri ca a semnat un ordin care instituie carantina pentru persoanele care au calatorit in Romania si Bulgaria in ultimele 14 zile, decizie menita sa previna cresterea numarului de cazuri de COVID-19 importate, transmite Reuters, potrivit…

- Romania ar putea reveni la starea de urgența doar intr-un scenariu catastrofal, in care inregistreaza ”10.000 de cazuri in 3-4 zile”, a declarat ministrul Sanatații, Nelu Tataru. ”Altceva e sa apara 10.000 de cazuri intr-o saptamana jumatate, doua si alta e sa apara 10.000 de cazuri in 4-5 zile. Atunci…

- Probele prelevate pentru testarea COVID-19 in Romania ar fi putut fi compromise din cauza unei traduceri a specialiștilor din Ministerul Sanatații, afirma șefa Laboratorului de Genetica din cadrul INML Mina Minovici, un medic legist cu experiența profesionala de 28 de ani. O parte dintre desele erori…