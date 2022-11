Stiri pe aceeasi tema

- Ieri, Beijingul a raportat un numar record de cazuri de COVID-19 in aproape trei ani, o crestere care a determinat autoritatile sa ordone inchiderea scolilor si a restaurantelor, in timp ce numerosi angajati sunt sfatuiti sa lucreze de acasa, a relatat AFP, preluata de Agerpres. Capitala cu 22 de milioane…

- Imaginile aparute pe mai multe rețele sociale arata o mare mulțime de oameni pe o strada din provincia centrala Henan, din Zhengzhou, unde restricțiile au fost printre cele mai severe. De mai multe saptamani, oamenii au fost inchiși și separați de familii. Sute de oamenii s-au ciocnit cu forțele de…

- Beijingul a raportat marti un numar record de cazuri de COVID-19 in aproape trei ani, o crestere care a determinat autoritatile sa ordone inchiderea scolilor si a restaurantelor, in timp ce numerosi angajati sunt sfatuiti sa lucreze de acasa, relateaza AFP. Capitala cu 22 de milioane de locuitori, care…

- Populația din China nu mai poate accepta regulile impuse de stat. Politicile anti-covid sunt restrictive, iar carantina este obligatorie, aceștia au ieșit din case și au atacat forțele de ordine.

- Zeci de orașe din China, inclusiv Wuhan, unde a fost inregistrat pentru prima data coronavirusul, au intrat din nou in carantina – in timp ce țara urmeaza cu strictețe politica zero-Covid a liderului Xi Jinping.

- Metropola Chengdu (China, sud-vest) ridica treptat, luni, masurile draconice de izolare anti-Covid-19 care au inchis școlile și intreprinderile, iar locuitorii au ramas blocați in casele lor timp de peste doua saptamani. Capitala provinciei Sichuan, orașul cu aproximativ 21 de milioane de locuitori,…

- China a plasat joi in lockdown peste 20 de milioane de locuitori din Chengdu, o metropola din sud-vestul tarii, intr-o perioada in care aceasta tara asiatica se confrunta cu o recrudescenta pandemica limitata, informeaza AFP, citata de Agerpres. China continua sa aplice o foarte stricta strategie sanitara…

- China a trimis in izolare, marți, aproape patru milioane de persoane in provincia din jurul Beijingului, in timp ce autoritațile incearca sa impiedice escaladarea epidemiei de Covid-19. Locuitorii din orașele Chengde și Xinle, din provincia Hebei, trebuie sa ramana in casele lor pana la sfarșitul saptamanii…