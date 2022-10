Stiri pe aceeasi tema

- Rata anuala a inflației a urcat in septemnrie 2022 la 15,9%, anunța INS, peste cea inregistrata in august, de 15,3%. Pe categorii de produse, marfurile alimentare s-au scumpit cel mai mult, cu 19,1% fața de septembrie 2021, in timp ce marfurile nealimentare au crescut cu 16,6%. Doar serviciile au ramas…

- Rata anuala a inflatiei a urcat la 15,32% in luna august a acestui an, de la 14,96% in iulie, in conditiile in care preturile marfurilor alimentare au urcat cu 18,22%, cele ale marfurilor nealimentare au fost mai mari cu 15,98%, iar serviciile au fost mai scumpe cu 8,26%, conform datelor publicate…

- Rata anuala a inflatiei in luna august 2022 comparativ cu luna august 2021 este 15,3%, anunta luni Institutul National de Statistica (INS). De asemenea, rata inflatiei de la inceputul anului – august 2022 comparativ cu decembrie 2021 – este 11,6%. „Preturile de consum in luna august…

- Rata anuala a inflatiei in luna iulie 2022 comparativ cu luna iulie 2021 este 15-, scazand usor de la 15,1-, iar comparativ cu decembrie 2021 este 11-, arata datele publicate, joi, de Institutul National de Statistica (INS). "Preturile de consum in luna iulie 2022 comparativ cu luna iunie 2022 au crescut…

- Rata anuala a inflatiei a coborat la 14,96% in luna iulie a acestui an, de la 15,1% in iunie, in conditiile in care preturile marfurilor nealimentare au urcat cu 16,59%, cele ale marfurilor alimentare au fost mai mari cu 16,05%, iar serviciile au fost mai scumpe cu 8,33%, conform datelor publicate astazi…

- Rata anuala a inflatiei in luna iulie 2022 comparativ cu luna iulie 2021 este 15%, scazand usor de la 15,1%, iar comparativ cu decembrie 2021 este 11%, arata datele publicate, joi, de Institutul National de Statistica (INS). „Preturile de consum in luna iulie 2022 comparativ cu luna iunie…

