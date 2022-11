Stiri pe aceeasi tema

Premierul Nicolae Ciuca se va intalni, joi, cu omologul ucrainean, Denys Shmyhal. Cei doi oficiali vor participa la deschiderea unui nou punct de trecere a frontierei, la Vicovul de Sus, dar vor discuta și despre razboiul din Ucraina.

CFR SA a anunțat marți ca primul tren de calatori ucrainean a trecut, in cadrul unei curse de proba, pe linia Berlibas-Valea Vișeului, la granița dintre Romania și Ucraina, dupa 16 ani.

Premierul Nicolae Ciuca spune ca intrarea Romaniei in Schengen va indepara euroscepticismul prezent tot mai des in Romania. Mai mult, Ciuca e de parere și ca modificarea Legilor Justiției va duce sistemul intr-o noua era, una moderna, la nivelul altor țari UE.

10 reprezentanti speciali pentru Holocaust din state membre UE si NATO, printre care si Romania, au semnat o declarație comuna in care condamna ferm acțiunile Rusiei de a falsifica istoria și a de a deporta forțat in Rusia sute de mii de cetațeni ucraineni.

Un barbat in varsta de 29 de ani, din Ucraina, a ajuns in Romania și a cerut sprijinul polițiștilor de frontiera și jandarmilor din Botoșani pentru a ajunge la București, acolo unde era așteptat de familia sa.

Soferii care ies din tara cu autoturismul prin punctele de trecere a frontierei Nadlac I, Nadlac II, Urziceni, Petea si Bechet au de asteptat intre o ora si doua ore. La intrarea in Romania, este aglomeratie pe benzile pentru autoturisme in punctul de trecere de la Nadlac ll si Bechet, potrivit news.ro.

Țara noastra va avea un nou punct de trecere al frontierei, in Maramureș, la granița cu Ucraina.

Doi cetateni sirieni au fost depistati, marti, de politistii de frontiera, in timp ce incercau sa intre ilegal in Romania, prin Punctul de Trecere a Frontierei (PTF) Giurgiu, ascunsi in cabina unui tir ce transporta ulei vegetal din Turcia, potrivit Agerpres.