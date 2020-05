Stiri pe aceeasi tema

- Sute de oameni s-au adunat, pentru a doua zi, in Piața Victoriei, pentru a participa la un protest impotriva Guvernului și a restricțiilor impuse in contextul pandemiei de coronavirus, transmite...

- Sute de oameni s-au adunat in Piața Victoriei pentru a protesta impotriva masurilor luate de Guvern. Trebuie menționat ca pe perioada starii de alerta demonstrațiile sunt in continuare interzise. Sute de oameni au ieșit in strada pentru a protesta impotriva Guvernului. Ei cer demisia echipei conduse…

- Un protest are loc, vineri, in Piata Victoriei din Bucuresti. Peste o suta de persoane, fara maști de protecție, reclama incalcarea legii prin instituirea starii de urgenta si cer dovezi cu privire la existenta pandemiei de coronavirus. Ei cer demisia președintelui și a Guvernului.

- Peste o suta de oameni sunt acum in Piața Victoriei din Capitala pentru a protesta impotriva masurilor impuse de Guvern, atat in starea de urgența, cat și in starea de alerta, instituita de azi.

- Un protest are loc, vineri, in Piata Victoriei din Bucuresti. Peste o suta de persoane, fara maști de protecție, reclama incalcarea legii prin instituirea starii de urgenta si cer dovezi cu privire la existenta pandemiei de coronavirus.

- O ancheta epidemiologica este in desfașurare, luni, la Guvern, dupa ce o femeie de 42 de ani din București, a fost confirmata cu coronavirus. Se iau masuri de urgența, dupa ce doi angajați de la Secretariatul General al Guvernului ar fi intrat in contact cu aceasta. Totodata, este suspecta și o bucatareasa…

- Primarul Capitalei, Gabriela Firea, a amenințat ca va merge sa protesteze in fața Guvernului pentru a-i obliga pe guvernanți sa intensifice eforturile de finalizare a Magistralei 5 de metrou, dar și lucrarile la Centura Capitalei.Ne vom intensifica presiunea legitima asupra Guvernului pentru…

- Un protest are duminica dupa amiaza in Piața Victoriei. Mai mulți oameni s-au strans in fața Guvernului pentru susținerea profesorului Mircea Beuran, care se afla in arest la domiciliu.„Justiție, nu execuție”, „Libertate pentru Beuran”, striga oamenii stranși in fața Guvernului. Mircea…