Stiri pe aceeasi tema

- Nelu Tataru a fost intrebat de ce nu toți medicii care au tratat pacienți cu COVID-19 nu au primit stimulentul de 500 de euro anunțat de Guvern. "Oamenii politici pot da mai multe explicații", a raspuns ministrul Sanatații."Noi am creat cadrul legislativ, am creat o serie de sectoare unde am avut implicare…

- PSD a reactionat dupa declaratia de presa a lui Ludovic Orban in care i-a acuzat pe social democrati ca au facut "o serie de compromisuri inacceptabile". "Pseudopremierul Romaniei traieste intr-o lume paralela si ne serveste cu puseuri de delir. Iese dupa doua luni si jumatate de cand ne-au…

- Peste 100 de persoane protesteaza in fata Guvernului, pentru a doua zi consecutiv, desi este stare de alerta si Consiliul National pentru Situatii de Urgenta a decis ca adunarile publice nu pot avea loc, ca masura de prevenire a raspandirii COVID-19, potrivit Digi24.

- Sute de oameni s-au adunat, pentru a doua zi, in Piața Victoriei, pentru a participa la un protest impotriva Guvernului și a restricțiilor impuse in contextul pandemiei de coronavirus, transmite...

- Președintele Societații Romane de Microbiologie (SRM), Alexandru Rafila, a spus, referitor la protestul celor 200 de persoane din Piața Victoriei, ca „sunt oameni care nu accepta realitatea” și care susțin ca virusurile, in general nu exista. „Au fost puține persoane, a fost un soi de defulare, oamenii…

- Sute de oameni s-au adunat in Piața Victoriei pentru a protesta impotriva masurilor luate de Guvern. Trebuie menționat ca pe perioada starii de alerta demonstrațiile sunt in continuare interzise. Sute de oameni au ieșit in strada pentru a protesta impotriva Guvernului. Ei cer demisia echipei conduse…

- Peste o suta de oameni sunt acum in Piața Victoriei din Capitala pentru a protesta impotriva masurilor impuse de Guvern, atat in starea de urgența, cat și in starea de alerta, instituita de azi.

- Secretarul de stat in Ministerul Sanatații, Raed Arafat, a vorbit la emisiunea Piața Victoriei, gazduita de Mona Nicolici, despre relaxarea restricțiilor de circulație și despre cat de responsabili vor fi romanii dupa data de 15 mai. Principalele declarații ale lui Raed Arafat: “Masurile…