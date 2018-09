Nou proiect privind rectificarea bugetară. Veniturile bugetului de stat revin pe plus ​Ministerul Finanțelor Publice a publicat un nou proiect al rectificarii, cu modificari substanțiale. Daca in vechiul proiect veniturile bugetului de stat se diminuau cu 1,77 miliarde lei, acum exista o majorare 948,4 milioane lei. La bugetul asigurarilor sociale de stat s-a pastrat aceeași creștere de 897,1 milioane lei, la fel ca și la cel pentru șomaj cu plusul de 245,9 milioane lei. In schimb, apar diminuari la bugetul instituțiilor/activitaților finanțate integral si/sau parțial din venituri proprii – 330,9 milioane lei. Stire in curs de actualizare Citeste articolul mai departe pe hotnews.ro…

Sursa articol: hotnews.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Guvernul Dancila fie ca isi da cu stangul in dreptul ori datele despre rectificarea bugetara publicate de Ministerul Finantelor Publice nu reflecta realitatea. Aceasta situatie apare ca urmare a declaratiilor unor ministri din actuala guvernare care sustin ca banii taiati din bugetele unor institutii…

- 'Nu am votat nici legea bugetului de stat. Cu siguranta actuala rectificare bugetara este o mare minciuna. (...) Cu siguranta ca nu vom vota', a spus Orban, referindu-se la rectificarea bugetara. Potrivit acestuia, rectificarea bugetara 'nu rezolva niciuna dintre marile probleme ale bugetului'. 'Nu…

- Ministrul Finantelor, Eugen Teodorovici, a declarat ca, in mod normal, rectificarea bugetara va fi votata saptamana viitoare in Guvern, indiferent daca masura va primi avizul Consiliului Suprem de Aparare a Tarii – CSAT, potrivit Mediafax. Avizul de la CSAT este in curs de a fi obtinut, urmand sa fie…

- Catedrala Mantuirii Neamului primeste inca o finantare importanta la rectificarea bugetara, respectiv 115,5 milioane de lei. Ministrul Finantelor Eugen Teodorovici a declarat ca „este normal, logic, de bun simt si legal“ sa fie alocati bani pentru catedrala, pentru ca in luna noiembrie sa aiba loc prima…

- Ministerul Finantelor a publicat proiectul de rectificare bugetara, care prevede acordarea a 115,5 milioane de lei pentru Catedrala Mantuirii Neamului. Suma este mai mare decat cei 99,5 milioane de lei, alocati in plus pentru Autoritatea Nationala Sanitar Veterinara si pentru Siguranta Alimentelor,…

- "In privinta Administratiei Prezidentiale, presedintele Romaniei considera ca rectificarea bugetara anuntata reprezinta o incalcare grosolana si o incercare de a bloca prin constrangeri bugetare activitatea unei institutii fundamentale. Consecintele sunt grave asupra actiunilor presedintelui Romaniei…

- Presedintia considera ca rectificarea bugetara nu are nicio legatura cu necesitatea consolidarii bugetului national, ci este un instrument de sanctionare a institutiilor nesubordonate PSD, Guvernul apeland la o forma de sabotaj bugetar, a declarat marti Madalina Dobrovolschi, purtatorul de cuvant al…

- Ministerul Finantelor, Ministerul de Interne si Ministerul Sanatatii sunt principalii beneficiari de fonduri in urma primei rectificari bugetare din acest an, in timp ce Serviciul Roman de Informatii, Ministerul Cercetarii si Ministerul Energiei sunt institutiile care se vor confrunta cu cele mai semnificative…