- Consiliul Județean Bihor a aprobat in ședința de marți, 27 aprilie, indicatorii tehnico-economici pentru proiectul „Dezvoltarea și modernizarea infrastructurii aeroportuare la Aeroportul Oradea”.

- Proiectul promoveaza un concept de actualitate, care propune colaborarea directa a unitaților de invațamant cu mediul de afaceri local și are ca obiectiv facilitarea tranziției de la educație la piața forței de munca pentru un numar de peste 800 de elevi,prin dezvoltarea unor modele de buna practica…

- Acesta este finanțat din fonduri europene și are ca scop acordarea de sprijin copiilor ș itinerilor care au parasit sau urmeaza sa paraseasca sistemul de protecție instituționalizata Astazi a avut loc lansarea oficiala a unui nou proiect pe care Direcția Generala de Asistența Sociala și Protecția…

- Chiar de Ziua Mondiala a Sanatații, pe 7 aprilie 2021, Spitalul de Psihiatrie Voila din Campina a organizat o conferința de presa pentru deschiderea proiectului cu fonduri europene “Dezvoltarea capacitații de diagnosticare și ingrijiri medicale acordate pacienților cu afecțiuni psihice și suspecți sau…

- Muzeul Francmasoneriei din Oradea, unic in Romania si in estul Europei, va fi deschis in cursul verii 2021, dupa ce au fost incheiate, la sfarsitul anului 2020, lucrarile de restaurare si conservare la cladirea de patrimoniu a fostului templu mason, realizate cu fonduri europene de aproape 6 milioane…

- Aquatim desfașoara „Proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apa și apa uzata din județul Timiș, in perioada 2014-2020”(cod SMIS 2014+ 125651), parte a Programu-lui Operațional Infrastructura Mare (POIM). In cadrul acestuia, in data de 4 februarie 2021, a fost semnat contractul de lucrari…

- Consiliile județene, primariile de comune, orașe, municipii, dar și alte instituții publice, universitați, spitale, unitați de cult, precum și firmele private din cele șase județe ale Regiunii Centru, respectiv Alba Brașov, Covasna, Harghita, Mureș și Sibiu, au depus la Agenția pentru Dezvoltare Regionala…