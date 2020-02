Nou proiect de reorganizare ANAF. Nu se mai reduce numărul de posturi, cu excepția unora de conducere (DOCUMENT) ​Ministerul Finanțelor Publice (MFP) a publicat o noua varianta a reorganizarii ANAF, dupa ce o versiune ceva mai complexa aparuta în spațiul public (în ianuarie), prevedea reducerea numarului de personal. De fapt, era vorba de posturi care oricum nu erau ocupate. În proiectul publicat noaptea trecuta de Minister nu se mai vorbește despre acest lucru, cu excepția reducerii numarului de vicepreședinți, de la 4 la 3, și de eliminarea funcțiilor de inspector general și adjunct la antifrauda. Aceștia din urma vor continua sa lucreze în instituție. În rest... este un proiect… Citeste articolul mai departe pe hotnews.ro…

