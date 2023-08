Stiri pe aceeasi tema

- Ministerul Transporturilor si Infrastructurii a initiat un ordin pentru incetarea ordinului anterior prin care era suspendata taxa de trecere a podului de la Cernavoda Fetesti, de pe Autostrada A2 Bucuresti Constanta.Masura reintroducerii taxei de tranzit ar urma sa fie aplicata odata cu intrarea in…

- In mediul on-line a circulat saptamana aceasta o stire cu o lista a unor asa-zise „74 de radare fixe" pe care CNAIR in colaborare cu Poliția Rutiera le-ar instala pe drumurile din Romania.Compania Naționala de Administrare a Infrastructurii Rutiere a venit cu precizari. Potrivit mesageruldeneamt.ro…

- Tribunalul București a constatat recent ca Mara Paraipan, avertizor de integritate de la Ministerul Transporturilor, condus de Sorin Grindeanu, a fost supusa la represalii dupa ce a denunțat posibile acte de corupție privind lucrari de construcție la drumuri, se arata intr-un articol publicat de platforma…

- Compania Naționala de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR) informeaza utilizatorii rețelei de drumuri naționale și autostrazi din Romania ca a constatat existența unei aplicații mobile care nu este autorizata pentru incasarea tarifului de utilizare (rovinieta). „CNAIR informeaza…

- Modernizarea Drumului Național 71 Targoviște – Sinaia va fi realizata de firme din Turcia. Costurile imbunatațirii importantei șosele din Dambovița și Prahova vor fi de peste 1 miliard de lei. Compania Naționala de Administrare a Infrastructurii Rutiere a anunțat, in aceasta saptamana, ca a fost desemnat…

- Pe agenda sedintei de Guvern de miercuri, 24 mai, se afla si un proiect de hotarare privind inscrierea in inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului a unor imobile reprezentand teren, in suprafața totala de 830 mp, trecute in domeniul public al statului, precum și darea acestora…

- Etapa importanta bifata de autoritați in cadrul proiectului de investiții „Creșterea siguranței rutiere pe DN 10 – Varianta de ocolire Vernești”, pentru a elimina cozile formate in preajma caii ferate de la Vernești. Astazi a fost semnat protocolul pentru construirea unui pasaj pe DN10, intre Compania…

- Stadiul fizic al lucrarilor la Drumul Expres Braila – Galați a crescut la 57%, dupa ce multe luni stagnase la 30%. Compania Naționala de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR) a prezentat miercuri imagini noi de pe șoseaua de aproape 11 kilometri construita de firmele lui Dorinel Umbrarescu.…