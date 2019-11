Stiri pe aceeasi tema

- Volumul de gaze extrase de Azerigaz Production Union (PU) din Azerbaidjan pentru furnizarea catre abonați a atins un nivel record, relateaza Trend care citeaza Azerigaz Production Union. La 23 noiembrie a acestui an, volumul total de gaz injectat a depașit 32,9 milioane de metri cubi. Un volum…

- Leul și-a cautat un nou nivel de echilibru in raport cu moneda euro in aceasta saptamana dupa mai multe evenimente notabile care au pus presiune pe curs. Intrebarea relevanta este daca leul și-a gasit acel prag relevant sau daca tendința de depreciere a monedei naționale va continua, conform Mediafax.Citește…

- Banca Nationala a Romaniei (BNR) a anuntat, miercuri, un curs de referinta de 4,7776 lei/euro, in crestere cu 0,04% fata de valoarea atinsa marti. Aceasta este a treia zi consecutiv in care euro atinge un nou nivel record in raport cu leul.Marti, euro a crescut la 4.7759 lei. Miercuri,…

- Euro a ajuns si la 4,85 lei la bancile comerciale, dupa ce Banca Nationala a Romaniei (BNR) a anuntat un nou nivel record pentru euro. Pe piata interbancara, euro a avut un varf de 4,7823 lei in ultimele 24 de ore. BNR a anuntat, marti, un curs de referinta de 4,7759 lei/euro, in crestere cu 0,06- fata…

- Pe 8 noiembrie 2019, activele oficiale de rezerva au ajuns la un nou nivel-record de 3,056 miliarde dolari, in creștere cu circa 40 milioane de dolari, in comparație cu finele lunii octombrie 2019, cand acestea constituiau circa 3.014 miliarde de dolari, scrie mold-street.com.

- Intr-un moment in care cehii se pregatesc sa aniverseze 30 de ani de la Revolutia de Catifea, care a pus capat comunismului si a declansat o explozie a turismului si a veniturilor generate de aceasta activitate, nu toti locuitorii capitalei Praga se bucura de aceasta schimbare, transmite Reuters.