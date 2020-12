Stiri pe aceeasi tema

- Politia Capitalei anunta ca, in cazul nou-nascutului gasit miercuri abandonat intr-o punga in fata unui bloc din Sectorul 3, a fost depistata si dusa la audieri o femeie de 27 de ani. "In urma cercetarilor efectuate de Parchetul de pe langa Tribunalul Bucuresti si Serviciul Omoruri din Politia Capitalei,…

