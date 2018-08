Nou mesaj de la meteorologi. Atentionarea COD GALBEN de ploi, acualizata

Stiri pe aceeasi tema

- Administratia Nationala de Meteorologie a prelungit avertizarea Cod galben de instabilitate atmosferica pana sambata, la ora 21:00, fiind vizate 31 de judete. Potrivit meteorologilor, de joi, ora 23:00, pana sambata, ora 21:00, in Moldova, sudul si estul Transilvaniei, local in Dobrogea si Muntenia,…

- Administratia Nationala de Meteorologie a actualizat atentionarea de vreme rea. Este Cod Galben de furtuni si ploi torentiale de joi seara pana sambata seara, in Alba si alte judete din tara. In perioada 26 iulie, ora 23.00 – 28 iulie, ora 21.00, in Moldova, sudul și estul Transilvaniei, local in Dobrogea…

- Administrația Naționala de Meteorologie a emis, joi, un nou cod galben de ploi torențiale in Suceava și in peste 20 de județe din țara. Sunt anunțate precipitații abundente pana sambata seara in aproape jumatate din țara. Conform meteorologilor, avertizarea este valabila de joi, ora 23, pana sambata,…

- Administratia Nationala de Meteorologie (ANM) a prelungit atentionarile cod portocaliu și galben de ploi abundente, valabile pentru mai multe județe ale țarii. COD GALBEN Administrația Naționala de Meteorologie a emis o avertizare COD GALBEN de precipitații insemnate cantitativ și instabilitate atmosferica…

- Administratia Nationala de Meteorologie (ANM) a prelungit pana vineri seara, pe 29 iunie, atat atentionarea Cod galben de ploi insemnate cantitativ, valabila pentru 19 judete, cat si informarea meteo de instabilitate atmosferica, in restul regiunilor. Astfel, conform meteorologilor, in intervalul 28…

- Administratia Nationala de Meteorologie (ANM) a prelungit avertizarea cod galben de ploi abundente, care va fi in vigoare, mai nou, pana vineri seara, ora 21.00. Va ploua insemnat cantitativ in cea mai mare parte a Moldovei, local in estul si in sud-estul Transilvaniei, in Maramures si in nordul Munteniei…

- Administratia Nationala de Meteorologie (ANM) a emis o atentionare cod galben de ploi torentiale pentru aproape toata tara, care intra in vigoare vineri dimineata. Se vor inregistra cantitati de apa ce vor depasi si 40-50 l/mp. Atentionarea cod galben de ploi torentiale intra in vigoare vineri, la ora…

- Administratia Nationala de Meteorologie a anuntat pentru miercuri, joi si chiar vineri o vreme deloc prietenoasa la Lugoj. Meteorologii au emis chiar o atentionare de cod galben care cuprinde si orasul nostru. Atentionarea intra in vigoare miercuri la ora 14 si expira vineri dimineata la ora 8, fenomenele…