Stiri pe aceeasi tema

- Riscul ca persoanele vaccinate cu schema completa sa fie spitalizate dupa ce au contractat COVID-19 se reduce cu peste 70%, comparativ cu cele nevaccinate, potrivit unui studiu publicat in jurnalul stiintific The Lancet, relateaza EFE. Rezultatele anuntate de expertii care au participat la…

- Platforma naționala de informare cu privire la vaccinarea anti-Covid a publicat marți datele Centrului European de Prevenire și Control al Bolilor despre estimarea prevalenței tulpinii Delta. Astfel, in Romania prevalența tulpinii este de 5-15%. Conform datelor puse la dispoziție de Centrul European…

- Persoanele nevaccinate impotriva Covid-19 care vin din țarile aflate in zona roșie, cu risc epidemiologic ridicat, printre care se numara Marea Britanie, Olanda, Spania, Portugalia sau Cipru, vor intra in carantina 14 zile la sosirea in Romania, cu posibilitatea de a face un test Covid-19 in a opta…

- Numarul cazurilor de infectari cu Covid-19 se inmulțește pe zi ce trece in mai multe state europene. In prima imagine, graficele reprezinta incidența numarului de cazuri: diferența procentuala a numarului de cazuri a ultimelor 14 zile raportat la numarul de cazuri a 14 zile precedente acestora. Culorile:…

- De la miezul nopții, Franța a inasprit condițiile de intrare pentru cateva tari europene.Calatorii nevaccinati care vin din Marea Britanie, Spania, Portugalia, Cipru, Grecia și Olanda vor trebui sa prezinte un test COVID negativ facut in ultimele 24 de ore.

- Franta va impune teste Covid-19 care sa fie facute cu 24 de ore inainte de intrarea pe teritoriul sau pentru cetatenii proveniti din Marea Britanie, Spania, Portugalia, Cipru, Grecia si Olanda, noteaza news.ro. Masura va intra in vigoare duminica, la miezul noptii. Anuntul a fost facut…

- Cele mai multe infectari la un milion de locuitori inregistrate in ultimele 7 zile au avut loc in Cipru, țara urmata de Marea Britanie, Spania, Portugalia și Grecia, dupa cum urmeaza:Cipru – 844,27UK – 410,6Spania – 287,24Portugalia – 242,22Grecia – 134,81Olanda – 134,48Danemarca – 84,62Belgia – 81,25Franța…

- Cele mai multe infectari la un milion de locuitori inregistrate in ultimele 7 zile au avut loc in Cipru, țara urmata de Marea Britanie, Spania, Portugalia și Grecia, dupa cum urmeaza:Cipru – 844,27UK – 410,6Spania – 287,24Portugalia – 242,22Grecia – 134,81Olanda – 134,48Danemarca – 84,62Belgia – 81,25Franța…