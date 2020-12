Nou maxim istoric pentru Bitcoin. Posibil o nouă bulă speculativă ​Monedele virtuale se tranzacționeaza descentralizat, pe o serie de burse și entitați similare, consecința fiind ca nu avem un nivel unic de preț, ci un set de prețuri, în general destul de apropiate. Pe bursele principale, însa, la 1 decembrie cotația bitcoin (BTC) s-a apropiat de 20.000 de dolari, arata analiza unui specialist în piete financiare si brokeraj.

