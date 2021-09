Nou maxim istoric: Euro se apropie periculos de 4,95 lei Moneda nationala a atins marti un nou maxim istoric in raport cu leul, in conditiile in care cursul calculat de Banca Nationala a Romaniei (BNR) a fost de 4,9488 lei/euro, in crestere cu 0,13 bani (0,03%) fata de cotatia precedenta, de 4,9475 lei, care era și recordul precedent. Pe de alta parte, leul a castigat teren in fata dolarului american, care a fost cotat la 4,1693 lei, in scadere cu 0,25 bani (-0,06%) comparativ cu luni, cand s-a situat la 4,1718 lei. Cursul euro este determinant in economia Romaniei, fiind moneda de care depind ratele unor credite bancare, tarifele pentru utilitați și… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

