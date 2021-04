Stiri pe aceeasi tema

- In centrul de vaccinare organizat de Spitalul Clinic Militar de Urgența “Dr. Victor Popescu” Timișoara, timp de o saptamana, in perioada 4 – 11 mai, se va efectua vaccinarea-maraton cu program de funcționare in regim de 24/24 h a persoanelor care doresc sa se vaccineze impotriva COVID-19. Activitatea…

- 167 de noi cabinete pentru vaccinarea cu serul Pfizer/BioNtech Foto: facebook/Ro Vaccinare. 167 de noi cabinete de vaccinare anti-COVID-19 vor deveni operaționale în 13 județe și în București pentru imunizarea cu serul Pfizer. Vaccinarea efectiva în aceste centre…

- Vaccinul anti-coronavirus de la AstraZeneca va putea fi utilizat și in cazul persoanelor mai in varsta de 65 de ani. Germania este acum de acord ca acest ser sa fie administrat și varstnicilor. „Comisia vaccinurilor recomanda de acum inainte vaccinul AstraZeneca si pentru persoanele de peste 65 de ani.…

- Azi s-au reluat programarile pentru vaccinarea cu Pfizer-Biontech. Peste 150.000 de locuri sunt disponibile pentru vaccinarea anti-Covid cu serul produs de Pfizer-BioNTech, anunta autoritatile. Sunt eligibile persoanele cu boli cronice, cu varste de peste 65 de ani si cele cu dizabilitati. Programarile…

- Comitetul Național de Coordonare a Activitații privind Vaccinarea impotriva Covid-19 (CNCAV) a anunțat, vineri, ca peste 110.000 de locuri sunt disponibile pentru imunizarea cu vaccinul AstraZeneca. Potrivit sursei citate, la acest moment, pe platforma de programare se pot face inscrieri pentru imunizarea…

- Emil Boc, primarul orașului Cluj-Napoca, a anunțat luni pe pagina sa de Facebook ca s-a imunizat cu serul anti-COVID de la AstraZeneca și recomanda tuturor sa se vaccineze, scrie Digi24 . Romania a inceput astazi vaccinarea cu AstraZeneca , iar peste 142.000 de romani sunt programați la imunizare cu…

- Persoanele cu diabet se pot vaccina impotriva Covid-19 cu oricare din serurile folosite in campania de vaccinare din Romania. Ministerul Sanatații a anunțat ca pacienții se pot vaccina indiferent de tipul de diabet de care sufera. „Da, vaccinurile produse de companiile Pfizer-BioNTech, Moderna și AstraZeneca-Oxford…

- In centrele de vaccinare din Romania va fi administrat incepand de astazi și serul produs de compania Moderna, pe langa cel de la Pfizer/BioNTech. Eficacitatea celor doua vaccinuri fiind aproximativ aceeași. Pana in prezent, in Romania au ajuns doua tranșe din vaccinul Moderna, fiind disponibile astfel…