- "La Spitalul de Boli Infectioase Sfanta Parascheva vom avea in terapia pentru COVID 19 Umifenovir (Arbidol) medicament folosit pana acum in Rusia si China in aceasta pandemie, antiviral care s-a folosit in asociere cu Kaletra. Aceast lucru a fost posibil prin intelegerea si sustinerea financiara a domnului…

- De la inceputul epidemiei de coronavirus din Romania, 66 de copii, inclusiv bebeluși, au fost internați la Spitalul de Boli Infecțioase „Sfanta Parascheva” din Iași, unde, in prezent, un tanar de numai 18 ani este internat in secția de Terapie Intensiva.

- Numarul pacientilor confirmati cu coronavirus la Iasi a ajuns ieri la 1.026, in cursul zilei de duminica fiind diagnosticate cinci cazuri in plus fata de raportarea de sambata, cand au fost 1.021. La Spitalul de Boli Infectioase „Sf. Parascheva" din Iasi, exista 68 de paturi libere pentru pacientii…

- Seful Compartimentului de Terapie Intensiva de la Spitalul de Boli Infectioase „Sfanta Parascheva“ Iași, medicul specialist Florin Rosu, omul care se lupta zi de zi cu virusul, a vorbit despre cum a ...

- Remdesivirul e medicamentul in care isi pun acum speranta cei care se lupta cu COVID-19. Remdesivir și plasma sunt folosite și in țara noastra. UPDATE Trei pacienti aflati in stare critica in sectia ATI a Institutului „Matei Balș” au primit plasma hiperimuna de la un donator vindecat de Covid 19. „Aceasta…

- Spitalul de Boli Infectioase ”Victor Babes” din Timisoara aplica o noua schema de tratament pentru pacientii infectati cu coronavirus. Medicul Virgil Musta, seful sectiei de Boli Infectioase din acest spital, a decis sa schimbe schema de tratament a bolnavilor, dupa ce a participat La o conferinta…

