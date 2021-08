Nou la Arcadia: Complete Check – 40 de analize de laborator pentru orice vârstă Indiferent de varsta și de sex, chiar daca prezinți sau nu simptomele unei afecțiuni, medicii recomanda anual un set de analize. Arcadia lanseaza in premiera un pachet complex, Complete Check, astfel incat drumul tau spre sanatate sa fie unul mult mai ușor. Adauga și un consult de medicina interna pentru a fi sigur ca totul este bine. Recomandat pentru orice varsta, acum cu 10% cadou Pachetul de analize de laborator Complete Check este disponibil, cu 10% cadou fața de tariful de lista, exclusiv la punctele de recoltare din cadrul Rețelei Medicale Arcadia. Indiferent de zona in care locuiești sau… Citeste articolul mai departe pe 7est.ro…

Sursa articol si foto: 7est.ro

Stiri pe aceeasi tema

- In primele 7 luni ale anului 2021, au fost infiintate 65.458 de firme, 4.545 au intrat in insolventa si 26.034 au fost radiate, potrivit unei analize Termene.ro, citata de News.ro. ”In primele 7 luni ale anului 2021, au fost infiintate 65.458 de firme, 4.545 au intrat in insolventa si 26.034…

- Pietrele la rinichi pot avea multiple cauze. Adesea, acestea sunt asociate cu acumularea sarurilor minerale care, in mod normal, sunt dizolvate in urina. Acestea pot avea mici dimensiuni, fara sa reprezinte o problema complexa. Cu toate acestea, calculii renali se pot mari iar eliminarea poate fi ingreunata,…

- Consiliul Județean Mureș a depus la Ministerul Fondurilor Europene un pachet de propuneri care conține proiectele de dezvoltare pe care ar dori sa le implementeze din Fondul de Tranziție Justa. Pachetul de propuneri conține prioritațile județului Mureș, Ministerul iși va transmite opiniile și propunerile…

- Șeful Casei Naționale de Asigurari de Sanatate recomanda pacienților care sunt refuzați la analize „pe motiv ca s-au terminat banii”, sa faca reclamații. Conform șefului CNAS, toate laboratoarele trebuie sa accepte sa faca analize decontate, cu trimitere de la medicul de familie. In situatia in care…

- Romania poate atrage sume importante in economie și pentru noi locuri de munca, prin „pachetul de coeziune” votat de PE. In general, cam tot ce se spune dinspre Bruxelles e zis și scris de oameni dependenți de termeni. Din ciclul ce nu te uluiește, te plictisește. Voi rezuma cam așa: azi, Parlamentul…

- ”Sa fii veșnic tanar nu inseamna sa ai 20 de ani. Inseamna sa fii optimist, sa te simți bine, sa ai un ideal in viața pentru care te lupți”, spunea Ana Aslan.Pentru Institut, mai mult decat pentru propriul nume, Ana Aslan aduna premii și distincții pe care le etala cu mandrie. Cercetatoarea primea mii…

- Polițiștii Secției Regionale de Poliție Transporturi Cluj-Napoca – Biroul de Poliție Transporturi Aeriene Cluj s-au sesizat din oficiu la data de 1 iunie cu privire la faptul ca un barbat și o femeie de 35 de ani, ambii din municipiul Sibiu, ar fi prezentat la imbarcarea in aeronava buletine de analize…

- Daca nici tu nu mai suporti tintarii in aceasta vara, avem o solutie excelenta pentru tine. Renunta la substantele toxice si incearca una mai naturala. Vitamina B1, sau tiamina, este o vitamina solubila in apa care este esentiala pentru mentinerea starii tale generale de sanatate, stimuleaza imunitatea,…