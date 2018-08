Nou instrument de strngere de bani pe internet: YouTube Giving

Stiri pe aceeasi tema

- Echivaland cu un certificat de deces al platformei Google+, recomandarea venita din partea companiei care a investit miliarde de dolari in speranta desarta de a ajunge din urma Facebook si alte retele de socializare bine stabilite nu face decat sa consemneze ceea ce restul lumii a acceptat de mult timp.…

- Cei care doresc sa-si inceapa ziua fara a fi demoralizati cu stiri negative si vesti proaste se pot refugia de acum in propria bula de optimism, activand functia „Tell me something good” in cadrul serviciului Google Assistant. Aflata la stadiul de testare, noua optiune pentru stiri va livra utilizatorilor…

- Imagini din Alberta, Canada, au devenit virale pe internet. Doi tineri, un barbat și o femeie, au incercat sa scape de poliție dupa ce au vrut sa plateasca o doza de suc cu un card de credit furat. Numai ca, in incercarea lor, s-au facut de ras in toata lumea

- Imagini din Alberta, Canada, au devenit virale pe internet. Doi tineri, un barbat și o femeie, au incercat sa scape de poliție dupa ce au vrut sa plateasca o doza de suc cu un card de credit furat. Numai ca, in incercarea lor, s-au facut de ras in toata lumea

- Stiu ca si el e cu alta, iar faptul ca la un moment dat mi-a spus ca nu e chiar fericit mi-a zgandarit si mai tare orgoliul si dorul de el. Relatia noastra s-a nascut moarta din start. Din cauza distantei. Ne-am cunoscut pe net si o vreme doar ne-am zgandarit reciproc, pentru ca el era in…

- Candidatura nord-americana a primit 134 de voturi, iar cea a Marocului, doar 65 de voturi. Nord-americanii au subliniat ca turneul lor va genera un profit de 11 miliarde de dolari, in timp ce Marocul conta doar pe 5 miliarde de dolari. Desi va fi primul turneu final care se va desfasura…

- Imaginea virala pe Internet în care presedintele SUA, Donald Trump, pare fie dojenit de cancelarul german Angela Merkel, fie a se opune restului liderilor mondiali în cadrul summitului G7 din Canada nu reflecta adevarata atmosfera de acolo, a declarat marți

- Mai multe companii din Canada si-au anuntat prezenta la un targ de joburi care va fi organizat la Hotel Aro Palace, marți, 12 iunie, de la ora 12, pentru a recruta direct, fara intermediari, romani care isi doresc sa traiasca si sa munceasca in provincia New Brunswick. Firmele canadiene vor sa angajeze…