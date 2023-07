Stiri pe aceeasi tema

- Locomotiva unui tren care transporta calcar in judetul Neamt a lovit un barbat care se deplasa pe jos pe calea ferata, ranindu-l. Victima a fost transportata la spital, iar politistii au deschis un dosar de cercetare penala pentru vatamare din culpa.

- Un grav incident a avut loc miercuri dupa-amiaza in gara Medgidia, unde un tanar s-a urcat intr-o locomotiva, a pornit-o și a mutat-o pe alta linie, relateaza site-ul de știri feroviare Club Feroviar.Tanarul, care are 20 de ani, a urcat intr-o locomotiva a Grupului Feroviar Roman deschisa și lasata…

- Un tanar a furat o locomotiva din gara si a plecat cu ea la plimbare. Un tanar de 20 de ani, fara pregatire in cai ferate, s-a suit in cabina de conducere la unei locomotive GFR. Acesta a pus-o in mișcare in stația Medgidia, anunța Club feroviar. Incidentul a survenit miercuri la dupa-amiaza și nu…

- Un incendiu a izbucnit, miercuri dimineața, intr-un tren de calatori in care se aflau 100 de persoane, in județul Cluj. Garnitura nu era in mers, iar oamenii au coborat la timp. ”Pompierii din cadrul Detasamentului Huedin au intervenit la un incendiu care s-a manifestat la compartimentul motor al unui…

- Un incendiu a izbucnit, sambata, la locomotiva unui tren de marfa in Gara Crivina. Reprezentanți ai Inspectoratului pentru Situații de Urgența (ISU) Prahova au precizat ca incendiul se manifesta la compartimentul motor al unei locomotive diesel, se lucreaza pentru localizare si lichidare, fara a fi…

- Incendiul se manifesta la locomotiva unui tren de marfa. Mecanicul a intreprins masurile specifice de protecție prin decuplarea acesteia de restul vagoanelor. Pompierii intervin cu o autospeciala de stingere cu apa și spuma și o ambulanța SMURD. Intervenția este in dinamica, revenim cu detalii!

- Compania CFR Calatori va primi in acest an primele garnituri de trenuri noi pentru calatori, dupa aproximativ 20 de ani in care nu s-au facut deloc achizitii pentru trenuri noi, a anunțat miercuri, 19 aprilie, Sorin Grindeanu, ministrul Transporturilor, citat de Agerpres.„De 20 de ani nu s-au cumparat…

- Sorin Chinde, vicepreședinte al Grupului Grampet, cea mai mare companie privata de transport feroviar de marfa din Romania, a declarat ca gasirea fortei de munca in domeniul feroviar este o provocare, chiar daca, de exemplu, un mecanic de locomotiva la GFR caștiga lunar 2.000 de euro „net”, informeaza…