Stiri pe aceeasi tema

- Trupele israeliene au ucis 10 palestinieni, dintre care cel puțin trei barbați inarmați și trei civili, și au ranit alți peste 100 de palestinieni in timpul unui raid desfașurat miercuri intr-un oraș de foc din Cisiordania ocupata, au declarat martori și oficiali medicali. Armata israeliana a confirmat…

- Prim-ministrul israelian Benjamin Netanyahu a promis duminica un raspuns mai puternic pentru a face fata unui val de atacuri palestiniene in Ierusalim si Cisiordania ocupata, in timp ce presiunea creste in cadrul guvernului sau de dreapta pentru a folosi tactici mai severe, transmite Reuters.…

Noua palestinieni, inclusiv o femeie in varsta, au fost uciși intr-un raid militar israelian in Cisiordania ocupata, spun oficialii palestinieni, potrivit BBC.

- Cel putin opt palestinieni au fost ucisi, joi dimineata, in schimburi de focuri cu trupele israeliene, in cursul unei interventii in orasul palestinian Jenin, in Cisiordania, afirma surse locale citate de presa israeliana.

- Serviciile de securitate israeliene au impuscat mortal doi militanti palestinieni, in cursul unor confruntari produse miercuri in Cisiordania si in Ierusalimul de Est, in contextul persistentei tensiunilor, informeaza agentia Reuters.

- In urma a noi ciocniri in Israel cu forțele de securitate s-a ajuns ca doi palestinieni sa fie impușcați mortal. Un militant in varsta de 20 de ani al grupului islamist Hamas care a incercat sa atace cu un cuțit militari israelieni a fost impușcat mortal intr-un incident produs in apropierea coloniei…

- Karim Younis, un arab israelian inchis in Israel pentru uciderea unui soldat, a fost eliberat joi, dupa 40 de ani de inchisoare si a fost intampinat de o multime de oameni in orasul sau natal, relateaza AFP.

In sud-estul Nigeriei a avut loc un atac asupra unui centru al comisiei electorale nigeriene, atac soldat cu moartea a trei atacatori si a unui politist.