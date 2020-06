Stiri pe aceeasi tema

- Centrul Cultural Pitești pregatește, pentru perioada 9 – 12 iunie, evenimente cultural-educative și de dezvoltare personala, care vor putea fi urmarite exclusiv online, pe pagina oficiala de Facebook a instituției, precum și pe site-ul oficial (www.centrul-cultural-pitesti.ro): Medalion poetic „Ana…

- Institutul National de Cercetare - Dezvoltare pentru Fizica Pamantului (INCDFP) a anunțat ca in noaptea de sambata spre duminica a avut loc un cutremur cu magnitudinea 3,9 pe scara Richter, in judetul Buzau. Potrivit INCDFP, la ora 03:51:41 (ora locala a Romaniei) s-a produs in Zona Seismica Vrancea,…

- O echipa de psihologi și specialiști in dezvoltare personala lanseaza i-Therapy, primul ”Uber” online de servicii integrate destinat persoanelor interesate sa obțina echilibrul intre viața personala și cea profesionala. i-Therapy integreaza terapeuți cu competențe diferite, dar complementare – psihologi,…

- Raluca Tudor, jurnalist la TVR Internațional, a obținut recomandari utile pentru perioada de izolare și incertitudine, determinata de pandemie, de la Mady Solomon, psihoterapeut in analiza existentiala, logoterapie și hipnoterapie.

- Anual, pe 23 aprilie, se sarbatorește Ziua Internaționala a Carții. Celebrata pentru prima data in 1995 la inițiativa UNESCO, a fost sarbatorita de atunci, cu regularitate, in mai multe țari ale lumii.

- Izolarea poate sa devina un factor de dezvoltare personala, daca oamenii se raporteaza rational la acest fenomen, este de parere psihologul Daniel David, rectorul Universitatii „Babes-Bolyai” din Cluj-Napoca, scrie agerpres.ro. Izolarea este un factor stresant, care, daca este interpretat irational,…

