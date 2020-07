Stiri pe aceeasi tema

​Gigantul social media Facebook ar vrea sa-și faca un fond de investiții propriu prin care sa finanțeze startup-uri de tehnologie, potrivit unor informații publicate de Axios.

Unul dintre cei mai mari investitori ai Tesla si SpaceX, companiile fondate de Elon Musk, investeste 35 de milioane de dolari in Lilium - un startup ce vrea sa lanseze in piata taxiuri zburatoare. Lilium, un startup german ce dezvolta autovehicule zburatoare, a anuntat luni ca a ridicat o investitie…

​Cel mai mare fond de investitii din lume, SoftBank – investior în companii precum Uber, OneWeb, Boston Dynamics sau WeWork, a anuntat lansarea unui fond de investitii de 100 de milioane de dolari dedicat firmelor fondate sau conduse de americani de culoare, pentru "a încuraja…

​Startup-urile de tehnologie vor putea obține finanțari de capital de risc printr-un nou fond de investiții european, lansat, miercuri, de firma de investiții C4 Ventures.

​Un fond de investiții de 750 de milioane de dolari a fost lansat recent de firma de capital de risc OMERS Ventures pentru finanțarea startup-urilor de tehnologie, inclusiv în Europa.

​Startup-urile europene de tehnologie vor putea obține noi finanțari, printr-un fond de capital de risc de 100 de milioane de dolari, lansat marți de firma de investiții Partech Ventures.

Primaria Cluj-Napoca a redus cu 100 de milioane de lei valoarea unui credit pe care intentiona sa il ia pentru finantarea unor investitii in municipiu, in conditiile in care nu s-au gasit banci care sa acorde suma initiala, de 400 de milioane de lei pe o durata de 30 de ani, potrivit Mediafax.Reprezentantii…

​Startup-urile și firmele IT mai mari vor putea obține finanțari de capital de risc prin doua noi fonduri în valoare totala de 2 miliarde de dolari, lansate joi de compania de investiții Index Ventures, cu sedii la San Francisco, Londra și Geneva.