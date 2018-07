Stiri pe aceeasi tema

- Autoritatea Sanitar Veterinara si pentru Siguranta Alimentara (ANSVSA) a transmis vineri ca a fost depistat un nou focar de pesta porcina africana, in judetul Galati, autoritatile luand masuri pentru prevenirea raspandirii bolii, prin sacrificarea porcilor si dezinfectia exploatatiei afectate.

- Pesta porcina africana este o boala virala. In mod obișnuit este mortala pentru porcii domestici și mistreți. Nu exista vaccin sau tratament pentru aceasta boala, iar din aceasta cauza provoaca serioase probleme socio-economice in țarile afectate. Virusul rezista cateva luni in mediul inconjurator…

- Nou focar de pesta porcina africana, de aceasta data la Giurgeni, in județul Ialomița. Boala a fost confirmata in doua gospodarii, iar Autoritatea Sanitara Veterinara a impus imediat masuri preventive si carantina.

- Autoritatile sanitar veterinare din judetul Braila au montat dispozitive pentru dezinfectarea autoturismelor la trecerile cu bacul si se fac verificari in mai multe localitati, dupa ce analizele de laborator au confirmat existenta pestei porcine africane la mai multi porci de la o ferma.

- Mai multe incineratoare mobile de mare capacitate au fost aduse la Tulcea pentru situatia in care va fi nevoie de sacrificarea a peste 40.000 de porci de la o ferma unde in aceasta saptamana a fost depistat un focar de pesta porcina africana. Autoritatile vor face controale in trafic pentru a nu…

- Virusul Pestei Porcine Africane (PPA) a fost confirmat intr-un abator apartinand unei exploatatii comerciale de crestere a porcilor din judetul Tulcea, fiind pentru prima oara cand se confirma aceasta boala intr-o exploatatie comerciala de crestere a porcilor, a anuntat, vineri seara, Autoritatea Nationala…

- DSVSA a anuntat ca vineri, 29 iunie 2018, s-a aprobat Strategia de Supraveghere, Prevenire si Control a Pestei Africane Porcine, dupa aparitia, in judetele Tulcea si Satu-Mare, a cazurilor de pesta porcina africana, atat la porcii mistreti, cat si la cei din gospodariile populatiei.

- Pesta porcina langa Tulcea. 45.000 de animale ar putea fi sacrificate Arhiva foto: Agerpres. Prezenta virusului pestei porcine africane a fost confirmata aseara la un mare complex de crestere a porcilor din apropierea municipiului Tulcea. Toate cele 45.000 de animale ar putea fi sacrificate,…