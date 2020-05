Nou focar de coronavirus în judeţul Alba Nou focar de coronavirus in judetul Alba În județul Alba a fost confirmat un nou focar de coronavirus. 27 de angajați ai unei firme din Sebeș au fost depistați pozitiv. Este vorba despre persoane care domiciliaza în mai multe localitați din județ, spune directorul DSP Alba, Alexandru Sinea: "Primele masuri luate au fost transportul celor pozitivi la spitalele de specialitate, izolarea contactilor direcți si suspendarea temporara a activitații operatorului economic pâna la finalizarea anchetelor și pâna la efectuarea operațiunilor de igienizare… Citeste articolul mai departe pe romania-actualitati.ro…

