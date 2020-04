Stiri pe aceeasi tema

- Directia de Sanatate Publica Suceava a anunțat, miercuri, ca a decis carantinarea Spitalului de ingrijiri paliative din comuna Ilisesti dupa ce in urma testarilor la infecția cu noul coronavirus s-a constatat ca o mare parte a pacienților și o parte din personal au avut teste pozitive.Medicul Elena…

- Calarașeanca Nadejda Otgon, indeamna pe toți sa stea acasa, sa fie responsabili in aceasta situație grea care s-a abatut peste intreaga țara. ”Majoritatea cred ca vina o au persoanele venite de peste hotarele țarii. Dar oare doar ei sunt obligați sa respecte carantina?” Priviți ce se intampla in jur.…

- Dupa ce Suceava a intrat in carantina totala, oamenii se intreaba acum daca și Bucureștiul se va afla in aceeași situație. Ministrul de Interne Marcel Vela a vorbit, la Digi 24 , despre acest subiect. Potrivit lui Vela, decizia de a carantina Suceava s-a luat dupa o analiza ampla și dupa ce au fost…

- Informații de ultima ora!Primaria Bran intra in Carantina! Citește și: Ministrul Sanatații, anunț TERIBIL, dupa miezul nopții: 'In acest moment, in Suceava exista aproximativ 1.000 de persoane infectate care umbla pe strazi' Autoritatea publica a luat decizia de a intra in carantinca…

- Fostul ministru al Turismului Mircea Dobre, deputat Pro Romania, crede ca "afacerea" cu romanii repatriati din Italia si cazati pe litoral este o "bomba cu ceas" si il intreaba pe prefectul judetului Constanta daca au existat persoane care au fugit din carantina din aceste centre, daca sunt doar…

- Varsta medie a pacientilor diagnosticati, pana in prezent, in Romania, cu noul coronavirus este de 42 de ani, cel mai mare procent reprezentandu-l persoanele cu varste cuprinse intre 19 si 50 de ani (68%). Potrivit Grupului de Comunicare Strategica, cei cu varste cuprinse intre 51 si 70 de ani reprezinta…

- Numarul mortilor din cauza noului coronavirus a crescut de la noua la 30 duminica, cu 1.256 de cazuri confrmate dupa o crestere a numarului acestora in ultimele doua saptamani. Autoritatile au efectuat raiduri simultane la depozitele de masti faciale duminica dimineata pentru a le cere patronilor…

- Ultimii pacienti confirmati cu noul coronavirus din judetele Suceava si Neamt vor fi transferati, astazi, la Iasi, a precizat managerul spitalului de Boli Infectionase, Carmen Dorobat. Ea a adaugat ca pana in prezent, la Iasi, sunt internate zece persoane diagnosticate cu COVID-19. http://www.radioiasi.ro/wp-content/uploads/sites/6/2020/03/16-mar-ora-11-C-Dorobat.mp3…