- Autorizarea vaccinului impotriva COVID-19 produs de Pfizer/BioNTech a fost extinsa la adolescentii cu varste cuprinse intre 12 si 15 ani in Statele Unite, a anuntat luni Agentia americana pentru Medicamente (FDA), noteaza AFP. Acesta este "un pas important in lupta impotriva pandemiei de COVID-19",…

- Uniunea Europeana nu își folosește cum ar trebui potențialul programelor sale spațiale Galileo și Copernicus și nu obține suficiente venituri, a declarat Curtea de Conturi Europeana într-un raport publicat miercuri, potrivit AFP.Aceste programe „ofera date și servicii valoroase,…

- Numarul trecerilor ilegale ale frontierelor Uniunii Europene a scazut cu 7% in primele trei luni ale acestui an comparativ cu perioada similara din 2020, in principal din cauza unui declin masiv al numarului celor care utilizeaza ruta Mediteranei Orientale, a anuntat luni Agentia europeana pentru paza…

- Redeschiderea anchetei in dosarul "10 august" Foto: Arhiva. Curtea de Apel Bucuresti a dispus vineri redeschiderea anchetei împotriva fostilor sefi ai Jandarmeriei în dosarul "10 august", dupa ce a fost admisa o plângere a unui protestatar. Este…

- Statele membre au stabilit pentru un an durata de aplicare a reglementarii privind certificatul european de sanatate destinat facilitarii calatoriilor in UE, conform textului adoptat miercuri de ambasadorii celor douazeci si sapte de state ale blocului comunitar, regula ce urmeaza sa fie negociata…

- Pe fondul raspandirii noilor variante de coronavirus, Italia a emis noi recomandari pentru populatie, printre care pastrarea distantei fizice de doi metri si aplicarea carantinei si in cazul persoanelor vaccinate, daca acestea au intrat in contact cu o persoana pozitiva la SARS-CoV-2, intr-un moment…

- "Campania de vaccinare trebuie sa continue" Foto: gov.ro. Florin Cîtu: "Sunt câteva lucruri care trebuie clarificate. Am vazut eu mai multe informații în spațiul public și eu zic ca trebuie sa fie foarte atenți cu aceste informații. În primul rând, Agenția Europeana…