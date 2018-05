Stiri pe aceeasi tema

- Liviu Dragnea a criticat din nou acuzațiile facute de Ludovic Orban la adresa premierului Romaniei. Șeful PSD a spus ca acuzația de inalta tradare este “dementa”. Președintele social-democraților a mai replicat și ca textul plangerii a fost facut la Cotroceni. Liviu Dragnea a declarat ca acuzația de…

- Liviu Dragnea reacționeaza dupa ce liderul PNL Ludovic Orban a depus o plangere penala pe numele premierului Viorica Dancila, plangere care a ajuns deja la DIICOT. Șeful PSD da vina pe Klaus Iohannis, pe care il acuza de „tentativa de lovitura de stat”.

- "Asa cum am spus luni amenintarile au fost de tip mafiot si s-a dovedit ca ce am spus a fost adevarat. Asa fac mafiotii. Daca nu faci ce ti se spune actioneaza impotriva ta. L-a pus pe unealta jalnica, Orban. Am discutat cu Dancila si mi-a spus ca presedintele Iohannis i-a spus sa colaboreze doar…

- Ludovic Orban a depus plangere penala pe numele premierului Viorica Dancila si al presedintelui PSD, Liviu Dragnea, din cauza memorandumului privind mutarea ambasadei Romaniei in Israel. Seful PNL a precizat ca plangerea a fost facuta in nume personal.

- UPDATE ora 17:00 – Parchetul de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie a dispus joi trimiterea la DIICOT a plangerii formulate de presedintele PNL, Ludovic Orban, impotriva premierului Viorica Dancila si a liderului PSD, Liviu Dragnea, aceasta fiind structura competenta in acest caz, au precizat,…

- Liviu Dragnea a acuzat, joi, ca președintele Romaniei, Klaus Iohannis, a incalcat Constituția și ca plangerea lui Ludovic Orban este o tentativa de lovitura de stat, pentru preluarea puterii in mod nelegitim. Liderul PSD a anunțat totodata ca discuta cu juriștii pentru a vedea in ce masura poate fi…

- Parchetul de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie a dispus joi trimiterea la DIICOT a plangerii formulate de presedintele PNL, Ludovic Orban, impotriva premierului Viorica Dancila si a liderului PSD, Liviu Dragnea, aceasta fiind structura competenta in acest ...

- Parchetul de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie a dispus joi trimiterea la DIICOT a plangerii formulate de presedintele PNL, Ludovic Orban, impotriva premierului Viorica Dancila si a liderului PSD, Liviu Dragnea, aceasta fiind structura competenta in acest caz, au precizat, pentru AGERPRES,…