Stiri pe aceeasi tema

- Nicolas Renard a preluat funcția de Director General al MSD Romania. Acesta il inlocuiește pe Fabrizio Giombini, unul dintre cei mai longevivi directori generali din sectorul farmaceutic, care va ocupa o alta funcție de conducere in cadrul MSD. Cu o experiența de peste 16 in MSD, Nicolas Renard preia…

- Compania americana Viavi Solutions, un furnizor de software si servicii pentru testarea, analizarea si cresterea calitatii retelelor de telecomunicatii cu afaceri anuale de aproximativ un miliard de dolari, are in plan sa ajunga intr-un an de zile la centrul de excelenta in cercetare si dezvoltare…

- Noul autoturism EcoSport a fost lansat pe data de 12 octombrie 2017, iar in acest la fabrica din Craiova se produce o masina la 87 de secunde. Compania americana a investit in Banie suma de 200 de milioane de euro pentru productia acestui autovehicul.

- Dupa cele doua zile de audieri, se poate spune ca Mark Zuckerberg si-a salvat creatia. La sfarsitul intalnirilor din Camera Reprezentantilor si din Senatul SUA, actiunile Facebook urcasera cu peste 5 procente pe bursa din New York, recuperand o parte din pierderea suferita ca urmare a scandalului Cambridge…

- Compania japoneza SoftBank, parte dintr-un consortiu international, se afla in spatele unui plan radical in fotbal, cu scopul de a pune in miscare noi turnee finale la nivel mondial pentru FIFA, informeaza Financial Times. Proiectele ar urma sa genereze venituri de cel putin 25 de miliarde de dolari.…

- Romanele lui Isaac Asimov din seria "Fundatia" despre prabusirea si renasterea unui imperiu galactic vor fi ecranizate de Apple Inc intr-un serial de televiziune, a declarat marti un purtator de cuvant al companiei, citat de Reuters. Acest serial este cel mai recent pas pe care fabricantul de…

- Operatorul Japonez Mercari isi propune extinderea rapida pe piata din SUA, dupa ce runda recenta de finantare a sporit valoarea companiei cu peste 2 miliarde de dolari, scrie Reuters. Mercari ofera o piata de comert online destinata persoanelor fizice pentru tranzactionarea articolelor second-hand,…

- Compania aeriana Air France a anuntat sambata ca sute de zboruri au fost anulate deoarece pilotii, personalul navigant si cel de la sol se afla in cea de-a cincea zi de greva, solicitand o majorare salariala de 6%, transmite AFP.