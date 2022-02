Nou, de văzut: Un thriller fastuos, în care pofta de sex din povestea originală este foarte puternică Studiourile 20th Century prezinta un nou film plin de mister despre haosul emoțional și consecințele mortale declanșate de iubirea obsesiva. Este vorba despre o ecranizare a celebrului roman din 1937 al Agathei Christie, „Death on the Nile („ Moarte pe Nil”). In regia lui Kenneth Branagh, filmul este un thriller indrazneț, plin de aventura și suspans. Vacanța egipteana a celebrului detectiv belgian Hercule Poirot, la bordul unui vas de croaziera, se transforma intr-o cautare terifianta a unui criminal, care a intrerupt tragic luna de miere idilica a unui cuplu aparent perfect. Noul film are toate… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

