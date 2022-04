Stiri pe aceeasi tema

- Statele Unite au impiedicat luni Moscova sa plateasca peste 600 de milioane de dolari din din rezervele deținute la bancile americane catre deținatorii de obligațiuni suverane ruse, o masura menita sa creasca presiunea asupra Kremlinului și sa-i secatuiasca rezervele de dolari americani, transmite Reuters.

- Cauți o modalitate simpla și sigura pentru plata taxelor, impozitelor și amenzilor datorate? Primaria Bistrița explica in detaliu cat este de simplu și ușor sa platești online. Este vorba despre o procedura extrem de simpla, disponibila oricui pe site-ul www.primariabistrita.ro . Bistrițenii care vor…

- Prin Codul Administrativ din 2019, alesii locali (primari, viceprimari, presedintii si vicepresedintii consiliilor judetene) beneficiaza de pensii speciale. Plata acestora a fost amanata succesiv de guvernanti, iar acum, in Parlament, se hotaraste soarta lor.

- Apple a facut publice mai multe informatii despre felul in care va gestiona situatia sistemelor terte de plata, impuse deja in Olanda pentru aplicatiile matrimoniale, sisteme care sunt asteptate sa-si faca loc, treptat, si in alte tari. Cea mai importanta si mai asteptata informatie este cea legata…

- Visa a lansat miercuri un apel pentru standardizarea si interoperabilitatea sistemelor de plata dedicate punctelor de incarcare a vehiculelor electrice din Europa. Conform unui comunicat remis AGERPRES, Visa considera ca industria europeana de incarcare a vehiculelor electrice ar trebui sa isi stabileasca…

- Avocatul Ion Dron a atacat la Curtea de Apel Chișinau dispoziția CESP privind „majorarea tarifelor la gaz, energia electrica și caldura de la 31 ianuarie, dar cu plata facturilor din 1 ianuarie 2022”. Acesta anunța ca a solicitat suspendarea dispoziției „la capatul de plata retroactiva a facturilor”.…

- Un numar de 325 de persoane singure sau familii, din comuna Bistra, au solicitat acordarea ajutorului de incalzire, suplimentul de combustibil solid și suplimentul pentru energie electrica, in intervalul 20 octombrie 2021 – 20 ianuarie 2022. Procentul persoanelor singure care au depus cerere pentru…

Romanii VOR PLATI facturi URIAȘE in ianuarie: Compensarea se face doar din februarie Noua schema de compensare a facturilor la energie si gaze va fi aplicata de la 1 februarie, nu retroactiv, iar coalitia de la guvernare…