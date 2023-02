Stiri pe aceeasi tema

- Un cutremur cu magnitudinea 6,3, care s-a produs la o adancime de numai doi kilometri, a lovit luni regiunea de frontiera dintre Turcia si Siria, a anuntat Centrul Seismologic European Mediteranean (EMSC), in timp ce americanii de la USGS, care indica aceeasi magnitudine, au evaluat adancimea la 10…

- Devastatorul cutremur de pamant care s-a produs pe 6 februarie in apropiere de granita dintre Turcia si Siria a fost urmat de peste 6.000 de replici, a anuntat duminica Agentia turca pentru gestionarea dezastrelor naturale (AFAD), citata de DPA. Potrivit AFAD, au fost inregistrate replici seismice „la…

- Politia turca a arestat patru persoane pentru mesaje „provocatoare” postate pe retelele sociale in legatura cu seismul de luni, cu o magnitudine de 7,8, care a lovit sud-estul Turciei. Seismul, urmat de replici puternice, a ucis mii de persoane in Turcia si Siria, lasand de asemenea in urma mii de persoane…

- Politia turca a anuntat marti ca a arestat patru persoane dupa mesaje "provocatoare" postate pe retelele de socializare legate de seismul de luni, cu o magnitudine de 7,8, care a lovit sud-estul Turciei, potrivit AFP. Seismul, urmat de replici puternice, a ucis mii de persoane in Turcia si Siria, lasand…

- UPDATE. Numarul morților in Turcia a crescut la 284, a declarat vicepreședintele turc Fuat Oktay. Peste 2.300 de persoane sunt ranite. Noul bilanț al morților din Siria arata ca cel puțin 237 de persoane și-au pierdut viața in urma cutremurului, a anunțat Ministerul Sanatații, citat de AFP. „Șase sute…

- Un cutremur cu magnitudinea de 7,8 s-a produs, luni dimineata, la adancimea de 17,9 de kilometri, in partea de sud a Turciei, in provincia Gaziantep, in apropiere de granita cu Siria, fiind urmat de 42 de replici. Seismele s-au resimțit in toata zona de sud-est a Turciei, dar si in Liban, Siria si in…

- Un cutremur cu magnitudinea de 5.9 grade a zguduit vestul Turciei miercuri dimineata. Seismul s-a resimțit la Istanbul și a fost urmat de mai multe replici. 35 de oameni au fost raniți, dintre care unul e in stare grava, dupa ce a incercat sa sara de la balcon.

- Un seism cu magnitudinea 5,9 s-a produs miercuri dimineata in nord-vestul Turciei. Seismul s-a resimțit la Istanbul și a fost urmat de mai multe replici. 35 de oameni au fost raniți, dintre care unul e in stare grava, dupa ce a incercat sa sara de la balcon, relateaza AFP. Autoritatile turce au anuntat…