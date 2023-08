Nou cutremur în România: Cât de puternic a fost al 3-lea seism din ultima zi - Mai multe zone afectate - HARTA Este al treilea seism produs in ultimele 24 de ore in Romania și al zecelea din luna august, potrivit INFP. In ziua de 12 august 2023 la ora 12:51:49 (ora locala a Romaniei) s-a produs in zona seismica Vrancea, județul Vrancea, un cutremur slab cu magnitudinea ml 2.9, la adancimea de 103,9km.Cutremurul s-a produs in apropierea urmatoarelor orase: 44km V de Focsani, 61km N de Buzau, 67km E de Sfantu-Gheorghe, 78km E de Brasov, 93km NE de Ploiesti. Un alt seism a avut loc in aceeași zona vineri, 11 august. In ziua de 11 August 2023 la ora 13:14:16 (ora locala a Romaniei) s-a produs in ZONA SEISMICA… Citeste articolul mai departe pe realitatea.net…

Sursa articol si foto: realitatea.net

Stiri pe aceeasi tema

- In ziua de 12 Iulie 2023, la ora 12:12:57 (ora locala a Romaniei), s-a produs in ZONA SEISMICA VRANCEA, VRANCEA un cutremur slab cu magnitudinea ml 3.7, la adancimea de 140.0 km, transmite INFP.Cutremurul s-a produs in apropierea urmatoarelor orase: 43km V de Focsani, 64km N de Buzau, 68km E de Sfantu-Gheorghe,…

- Cutremurul a avut loc duminica dimineața, la ora 03:01, in zona seismica Vrancea.Seismul cu magnitudinea de 3,4 s-a produs la adancimea de 70,1 km.Un alt cutrremur, cu magnitudinea de 2,3 pe Richter, a fost raportat și sambata dimineața, in aceeasi zona.Cutremurul s-a produs in apropierea urmatoarelor…

- Un nou cutremur mediu, de 4,2 grade pe scara Richter, s-a produs marți dimineața, 20 iunie, la ora 01:45, in județul Buzau, zona seismica Vrancea. Și in Dobrogea a fost inregistrat, marți, la ora 5:34, un seism slab, cu magnitudinea 2,7, a informat Institutul Național pentru Fizica Pamantului (INFP).Seismul…

- Cutremur in Vrancea:In ziua de 20 Iunie 2023 la ora 01:45:01 (ora locala a Romaniei) s-a produs in ZONA SEISMICA VRANCEA, BUZAU un cutremur mediu cu magnitudinea ml 4.2, la adancimea de 131.5km.Cutremurul s-a produs in apropierea urmatoarelor orase: 52km NV de Buzau, 60km E de Brasov, 61km SE de Sfantu-Gheorghe,…

- In ziua de 28 Mai 2023, la ora 09:20:42 (ora locala a Romaniei), s-a produs in zona seismica Vrancea, județul Vrancea, un cutremur slab cu magnitudinea ml 2.6, la adancimea de 75km.Cutremurul s-a produs in apropierea urmatoarelor orase: 38km V de Focsani, 72km E de Sfantu-Gheorghe, 75km N de Buzau,…

- In ziua de 25 Mai 2023, la ora 18:47:12 (ora locala a Romaniei), s-a produs in ZONA SEISMICA VRANCEA, VRANCEA un cutremur slab cu magnitudinea ml 3.3, la adancimea de 87km.Cutremurul s-a produs in apropierea urmatoarelor orase: 39km V de Focsani, 69km N de Buzau, 71km E de Sfantu-Gheorghe, 85km E de…

- In ziua de 25 Mai 2023, la ora 18:47:12 (ora locala a Romaniei), s-a produs in ZONA SEISMICA VRANCEA, VRANCEA un cutremur slab cu magnitudinea ml 3.3, la adancimea de 87km.Cutremurul s-a produs in apropierea urmatoarelor orase: 39km V de Focsani, 69km N de Buzau, 71km E de Sfantu-Gheorghe, 85km E de…

- n ziua de 20 Mai 2023, la ora 12:06:21 (ora locala a Romaniei), s-a produs in ZONA SEISMICA VRANCEA, VRANCEA un cutremur slab cu magnitudinea ml 3.1, la adancimea de 77km.Cutremurul s-a produs in apropierea urmatoarelor orase: 42km V de Focsani, 67km E de Sfantu-Gheorghe, 68km N de Buzau, 81km E de…